Полицейские, не среагировавшие на семь сообщений о смертельном избиении девушки в Кемерове, получили условные сроки

Суд в Кемерове 10 июля приговорил пятерых полицейских по делу об убийстве студентки к условным срокам. Они не приехали вовремя на вызов в общежитие, где избивали Веру Пехтелеву, в результате чего она погибла. Их обвиняли в халатности, повлекшей смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ). Максимальное наказание составило 2 года условно, передаёт NGS42.RU.



Фото: Валерия Городецкая / NGS42.RU Поделиться Поделиться





23-летняя Вера Пехтелева погибла от рук своего бывшего парня в январе 2020 года. Пока он её избивал, её соседи по общежитию семь раз безуспешно вызывали полицию. По версии обвинения, диспетчеры Мария Дунаева, Анна Пономарева и Кристина Юдинцева получили сообщения о драке в общежитии, но не прослушали аудиозаписи и не довели достоверную информацию до оперативных нарядов. А полицейские Михаил Балашов и Дмитрий Тарицын не отреагировали на сообщение должным образом. «Фонтанка» писала, что Балашов сделал десяток звонков, пытаясь отправить кого-то на вызов обеспокоенных соседей. В ту ночь он просил выделить людей для того, чтобы они съездили на разные вызовы, в том числе в общежитие на Ленинградский, 28, но диспетчер на протяжении примерно трёх часов отвечала, что свободных машин нет.



Гособвинение просило для всех подсудимых реальные сроки — до 3,5 года. Сами обвиняемые на предпоследнем заседании попросили суд об оправдании. От последнего слова они отказались. В итоге Юдинцева и Дунаева получили по 1,5 года условного лишения свободы, Пономарева — 2 года условно, также им в течение года нельзя занимать должности в правоохранительных органах. Балашова и Тарицына приговорили к двум годам условно с лишением права работать в правоохранительных органах в течение двух лет. По данным NGS42.RU, сейчас все пятеро не работают в правоохранительных органах. Мужчины уволились, а женщины-диспетчеры временно отстранены.



В прошлом году Кемеровский областной суд приговорил убийцу девушки Владислава Канюса к 17 годам в колонии строгого режима. Недавно в руки родителей Веры попала фотография мужчины в военной форме и с оружием в руках — очень похожего на Влада Канюса, и они предположили, что он мог попасть в ряды ЧВК «Вагнер». Однако в ГУ ФСИН им сообщили, что осужденный переведён в колонию в Ростове-на-Дону, сообщал NGS42.RU.

