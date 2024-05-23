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    РБК: командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова сняли с должности

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    Командующего 20-й армией ВС РФ генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова сняли с должности. Об этом 23 мая сообщает РБК. Вывод Ахмедова в распоряжение изданию подтвердил «источник, знакомый с кадровым решением».

    О снятии Ахмедова с должности также сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии. Вот и реализация слов нового министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь наших бойцов», — написал Рогов в телеграм-канале.

    Об упоминаниях имени Ахмедова в публичном поле в последние годы пишет 23 мая «Коммерсантъ». По данным газеты, в начале боевых действий на Украине в 2022 году 155-я бригада морской пехоты, которой командовал Ахмедов, выполняла боевые задачи в Павловске в ДНР. В ноябре 2022 года у некоторых военкоров и авторов околовоенных тг-каналов возникали вопросы к эффективности командования Ахмедова и к масштабам боевых потерь.

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