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    Собаки, беспилотники и вездеход-амфибия. В центре Петербурга показали, как спасают на воде

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    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    В центре Петербурга сегодня «тушили» теплоход и спасали из Невы условных потерпевших. Днем 23 мая в городе состоялся смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС.

    Умения, оснащение и себя демонстрировали на стрелке Заячьего острова спасатели и добровольцы, которые призваны обеспечивать безопасность горожан и гостей Петербурга в летний период. Зрителям показали образцы техники, включая мототехнику, водолазное оборудование, водные суда, беспилотники и вездеход-амфибию. Довелось полюбоваться и на служебных собак.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    В конце смотра провели практическую отработку различных способов спасения на воде. Например, случай тушения пассажирского теплохода.

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    Всего в мероприятии участвовали порядка 150 человек и продемонстрировали около 50 образцов спецтехники, которая состоит на вооружении различных структур и ведомств, сообщили в ГУ МЧС Петербурга. В мероприятии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, члены городского правительства и руководство петербургского главка МЧС России.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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