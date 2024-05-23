Собаки, беспилотники и вездеход-амфибия. В центре Петербурга показали, как спасают на воде

В центре Петербурга сегодня «тушили» теплоход и спасали из Невы условных потерпевших. Днем 23 мая в городе состоялся смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС.



Умения, оснащение и себя демонстрировали на стрелке Заячьего острова спасатели и добровольцы, которые призваны обеспечивать безопасность горожан и гостей Петербурга в летний период. Зрителям показали образцы техники, включая мототехнику, водолазное оборудование, водные суда, беспилотники и вездеход-амфибию. Довелось полюбоваться и на служебных собак.