Файзуллин: России нужны государственные управляющие организации

В России существует необходимость в создании государственных управляющих организаций. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании правительства РФ в четверг, 23 мая.



В рамках подведения итогов прошедшего отопительного сезона и оглашения задач по подготовке к новому он также отметил важность усиления лицензионных требований к управляющим компаниям.

«Есть необходимость усилить лицензионные требования к управляющим компаниям и создавать государственные управляющие организации», — подчеркнул Файзуллин.

Причиной инициативы может служить увеличение числа преступлений, совершенных представителями УК.