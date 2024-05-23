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    Файзуллин: России нужны государственные управляющие организации

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    В России существует необходимость в создании государственных управляющих организаций. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании правительства РФ в четверг, 23 мая.

    В рамках подведения итогов прошедшего отопительного сезона и оглашения задач по подготовке к новому он также отметил важность усиления лицензионных требований к управляющим компаниям.

    «Есть необходимость усилить лицензионные требования к управляющим компаниям и создавать государственные управляющие организации», — подчеркнул Файзуллин.

    Причиной инициативы может служить увеличение числа преступлений, совершенных представителями УК.

    Так, 22 мая в Петербурге объявили в международный розыск двух генеральных директоров управляющей компании ОАО «Сити Сервис». По данным следствия, с 2016-го по 2018 год главы УК заключали от имени общества фиктивные договоры на выполнение работ, которые фактически не выполнялись. Также они ежемесячно перечисляли средства подконтрольной организации на содержание и уборку многоквартирного дома в размерах, превышающих в 2 раза установленные комитетом по тарифам Санкт-Петербурга нормы.

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