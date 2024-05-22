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    В Петербурге объявлены в международный розыск два директора управляющей компании «Сити сервис»

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    В Петербурге объявлены в международный розыск два генеральных директора управляющей компании ОАО «Сити Сервис». Как сообщает 22 мая региональное ГСУ Следственного комитета России, их обвиняют в мошенничестве. Дело возбуждено по факту хищения денежных средств жильцов одного из домов на Дунайском проспекте.

    По версии следствия, с 2016 по 2018 год генеральные директоры управляющей компании — Лариюс Лапинскас и Витаутас Юневичюс (граждане Литвы) заключали от имени общества фиктивные договоры на выполнение работ, которые фактически не выполнялись. Также они ежемесячно перечисляли денежные средства подконтрольной организации на содержание и уборку многоквартирного дома в размерах, превышающих в 2 раза установленные Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга нормы.

    «Таким образом, за указанный период времени Лапинскас и Юневичюс завладели суммой, превышающей 9 млн рублей, перечислив их на счета подконтрольных юридических лиц», — сказано в сообщении СК.

    Лариюс Лапинскас (заочно арестован), 09.09.1972 года рождения, и Витаутас Юневичюс, 21.08.1965 года рождения, объявлены в международный розыск.

    Напомним, в конце нулевых литовское ОАО «Сити Сервис» выкупило у города контроль в шести жилкомсервисах, часть впоследствии сменила владельца.

    Однако и после этого компания вместе с дочерними предприятиями управляла домами в различных районах города под общем брендом ДОМ СПб. Недавно дома из этого перечня массово стали переходить под обслуживание УК Терра.

    На Васильевском острове этот резкий переход вылился в предложение о взятке со стороны замглавы районной администрации Владлена Родионова, он арестован. Кроме того, последовали обращения в прокуратуру от жителей, которые утверждают, что не голосовали за смену управления. Подробнее о ситуации читайте здесь.

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