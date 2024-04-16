Притяжение «Терры». Что за компания забрала в управление сразу 400 домов в Петербурге

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Управляющая компания «Терра», которая получила известность после задержания замглавы Василеостровского района, только в 2024 году приняла в управление без малого 400 домов. Это поразительно успешный дебют, который придется как-то подтверждать, ведь многие жители не в курсе, в отличие от прокуратуры.

4 апреля в офисе «Справедливой России — За правду!» собирались представители домов, в которых произошла смена управляющей компании на УК «Терра». А это, на секундочку, жители пяти районов города. «Мы хотим чего? Возбуждения уголовного дела и максимальной огласки», — подвела промежуточный итог глава реготделения партии Надежда Тихонова.

ООО «Терра» создано в январе 2020 года. Владельцем компании с 12 декабря 2023 года является 25-летний Артур Глызь, это его единственный бизнес-актив. Гендиректор «Терры» с 11 апреля — Юлия Федорова. Она же, как следует из данных СПАРК, является главой коллегиального исполнительного органа ОАО «Сити Сервис». До этого руководил «Террой» Игорь Коптелов, до этого ему довелось быть гендиректором ООО «ЖКС №3 Фрунзенского района», которое принадлежит «Сити Сервису».



Это чьи голоса? Под управление «Терры» с начала 2024 года перешли 387 многоквартирных домов в пяти районах; больше всего в Кировском — 157, Фрунзенском — 105, и Василеостровском — 77 домов. Ранее они управлялись «Сити Сервисом» и связанными с ним компаниями под брендом ДОМСПБ. В пресс-службе «Терры» «Фонтанке» подтвердили и так очевидное — сама она до этого «не занималась управлением жилой недвижимостью».

«Фонтанка» рассказывала, что как минимум на Васильевском острове такая резкая смена вызвала интерес на уровне администрации. Замглавы района Владлен Родионов признался, что еще несколько месяцев назад вышел на контакт с Юлией Федоровой и сообщил, что он якобы погасил недовольство местных властей. За 750 тысяч рублей в месяц он готов был и дальше оказывать покровительство компании. Федорова сообщила об этом предложении правоохранительным органам, и на прошлой неделе Родионова задержали с поличным при получении денег. Он арестован на 2 месяца по обвинению в особо крупной взятке.



Обратили внимание и жители, среди которых оказалась адвокат Ирина Баханович. «Я, как и многие теперь уже товарищи по несчастью, узнала, что не только сменилась УК, но я еще, оказывается, и голосовала за ее смену. Такой наглости моя душа вытерпеть не смогла», — написала она в своем телеграм-канале, добавив, что видит две потенциальные статьи Уголовного кодекса: 327 УК РФ (подделка документов) и 159 УК РФ (мошенничество).



Баханович уже обратилась в прокуратуру, полицию и, вместе с соседями, в Василеостровский районный суд с иском о признании недействительным решения общего собрания собственников от 22 декабря 2023 года. Также в заявлении (есть в распоряжении «Фонтанки») содержится требование к ГЖИ предоставить приложения к протоколу собрания, в том числе акт о размещении уведомления о проведении внеочередного общего собрания, бюллетени и реестр собственников.

Вопрос с реестром заинтересовал и других жителей домов, перешедших «Терре». Еще одна собеседница «Фонтанки», Ирина, которая также живет на Васильевском острове, рассказала, что ездила в ГЖИ, где ей показали копию ее бюллетеня. «Я последние 20 лет уже с другой фамилией», — удивилась женщина (копия бюллетеня есть в распоряжении редакции). В пресс-службе «Терры» на просьбу объяснить случаи, когда по документам голосовавшие люди заявили, что в действительности не делали этого, ответили: «В соответствии с жилищным законодательством для выбора управляющей организации необходимо получить согласие более 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Можно предположить, что часть собственников помещений в многоквартирном доме не принимали участие в собраниях».

Ни сном ни духом Жители домов в разных районах города, перешедших под управление «Терры», рассказали в беседе с «Фонтанкой», что люди, указанные в качестве инициаторов собраний, об этом даже не знали. В частности, такая история произошла с домом на Новосмоленской набережной, там на эту роль назначили пенсионерку. Женщина при помощи соседей написала заявление в прокуратуру (есть в распоряжении «Фонтанки»).



«О данном собрании мне ничего не было известно, уведомление о собрании не составляла, не развешивала и не голосовала, подлинники решений и протокола общего собрания в ГЖИ не предоставляла. Полагаю, что при отсутствии инициатора собрания решения, принятые на собрании, ничтожны», — говорится в заявлении. Также там содержится просьба провести проверку и обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Житель Фрунзенского района Алексей рассказал, что в его доме инициатором официально была его соседка, инвалид II группы. «Человек еле ходящий, у нее даже карточка есть на социальное такси. Она не то что инициатор, она узнала [об этом от нас]. Мы у нее были дома, предупредили, что вот такая история произошла. Инвалид второй группы, сердечница. Она сейчас сидит, корвалол, валидол пьет», — эмоционально рассказал мужчина. Алексей также утверждает, что в бюллетенях, с которыми он ознакомился по доверенности, стоят подписи, похожие друг на друга. В его доме «Терра» пришла на смену «ЖКС №3 Фрунзенского района» («дочка» «Сити Сервиса»). На просьбу объяснить ситуацию, когда инициатор даже не знал, что является таковым, в пресс-службе УК «Терра» редакции ответили: «Оспорить факт инициирования общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме может в судебном порядке».

Как провести столько собраний за день Алексей рассказал, что изучил информацию по своему району в ГИС ЖКХ и пришел к выводу, что очная часть сотни собраний была проведена одними и теми же лицами в один и тот же день. Сами протоколы в системе опубликованы не были, добавил собеседник, но начали появляться там сейчас. Сам он готов прибыть для опроса в прокуратуру, куда было направлено заявление. В пресс-службе «Терры» настаивают, что «общие собрания собственников проводились в рамках действующего законодательства в течение нескольких месяцев (с декабря 2023-го по март 2024 года) в разные дни». «По предварительному согласованию со всеми советами домов, для каждого дома был определен индивидуальный срок проведения общих собраний собственников в зависимости от площади дома, количества квартир и парадных, — говорят в УК. — Собственники, которые по тем или иным причинам не принимали участие в общих собраниях и решили раздуть шумиху, в большинстве случаев используют ненормативную лексику и оскорбления в сторону председателей и членов советов домов, настроенных на построение конструктивной работы с управляющей компанией».

Елена, проживающая в Кировском районе (имя изменено по просьбе собеседницы), рассказала, что ее домом с 2019 года управляла компания «Сити Сервис». В феврале-марте собственники проводили общее собрание, и в это же время в доме появились уведомления по еще одному вопросу — по выбору «Терры». «Мы не могли понять, если кто-то из собственников, ну вдруг, возжелал какую-то другую компанию, по закону ее нельзя менять чаще, чем раз в год. То есть, грубо говоря, если идет наше собрание и мы еще свои итоги не подвели, то как может стартовать следующее? Мы были в недоумении», — рассказала собеседница. Как работает У ГЖИ есть специальная электронная форма, которая в теории должна помогать бороться с подделками протоколов общих собраний собственников. С помощью нее любой человек может донести до инспекции информацию, что не голосовал на ОСС. Если после исключения таких протоколов не наберется нужного кворума для смены УК, инспекция может оценить это как признаки ничтожности протокола и отказаться вносить изменения в реестр.



По мнению Ирины, система неэффективна: «Она не работает. Это (отправить заявление через форму. — Прим. ред.) надо в тот момент, пока они еще проводят проверку поступивших документов. А нигде это не написано. Это введение в заблуждение». Ирина обратилась в ГЖИ с просьбой провести проверку по своему дому. От инспекции пришел ответ (есть в распоряжении «Фонтанки»). Если коротко: да, ГЖИ осуществляет проверки, и в ходе рассмотрения документов «было установлено, что в общем собрании приняли участие собственники помещений многоквартирного дома, обладающие более 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений МКД», кворум имеется, собрание правомочно. Далее ведомство добавляет: признаки ничтожности указанного собрания не установлены, «оснований для повторной проверки указанного протокола не имеется».

Что делать, если видишь не свою подпись «Фонтанка» поговорила с бывшим сотрудником правоохранительных органов, который является жителем одного из домов, попавших под управление «Терры». Он рассказал, как надо действовать, в случае если человек обнаружил, что по документам голосовал на общем собрании собственников, но в действительности не делал этого.



«Не обязательно ехать в ГЖИ. Вы узнали, что в ГЖИ есть протокол с вашим бюллетенем, но на руках ничего нет. Вы делаете туда запрос, имеется ли такой-то протокол, имеется ли при протоколе бюллетень, заполненный от такого-то имени, если да — прошу ознакомить. Можете сами привезти, можете отправить по электронной почте. ГЖИ отвечает: да, есть и протокол, и бюллетень, можете приехать ознакомиться», — объясняет собеседник. Далее предлагает не мешкать: «В идеале — сразу в РУВД писать заявление, что я ни в каких собраниях не участвовал, никаких документов не заполнял, прошу изъять, провести проверку и принять решение в порядке ст. 144, 145 УПК (проведение проверки и принятие решения о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела)».

По его словам, схема примерно выглядит так: человека опрашивают в рамках проверки, сотрудники полиции изымают протокол или бюллетень с оспариваемой росписью, человек предоставляет образец своей, делается экспертиза. В перспективе — часть 1 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). А предоставление составленного таким образом протокола в ГЖИ он оценивает как часть 3 статьи 327 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков).

Обращения недовольных жителей в правоохранительные органы сама «Терра» считает «классическим примером «потребительского терроризма», а мотивами заявителей — «раскручивание личного образа «борца за общественные блага». «При этом используются предположения и формулировки, которые позволяют им в будущем избежать ответственности за дачу заведомо ложного заявления. Действия «активистов» нацелены на раскачивание общественной жизни в районах для получения политических дивидендов, а также повышают нагрузку как на правоохранительные органы, так и на компанию, отвлекая от исполнения своих прямых обязанностей по управлению жилым фондом», — говорят в компании.

В районных пабликах «Терра» успокаивает жильцов, что для них остаются прежними и каналы связи, и адреса приема граждан. Несмотря на это и на очевидную связь с «Сити Сервисом» через управленцев, компания отрицает аффилированность. «Фонтанка» писала, что некогда «Сити Сервис» стал пионером приватизации государственных жилкомсервисов в Петербурге и заходил на рынок как литовская компания. Не исключено, что это объясняет и нынешнюю массовую миграцию домов. Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»