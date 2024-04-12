Суд арестовал замглавы Василеостровского района Владлена Родионова

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Василеостровский районный суд отправил под арест зампредседателя Василеостровской администрации Владлена Родионова. Накануне ему вручили «взятку» под контролем полиции.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 12 апреля, Родионов заключен под стражу до 10 июня. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).



«Фонтанка.ру»

Об аресте ходатайствовали следствие и прокуратура. Адвокат Родионова просил о домашнем аресте. Судья процитировала справку от силовиков, согласно которой у Родионова могут быть связи в криминальных кругах, в том числе азербайджанских, и в правоохранительных органах.

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сам Родионов родом из Баку. При этом он подчеркнул, что загранпаспорт у него не на руках, а в отделе кадров администрации. Связи с диаспорой он отрицает и подчеркивает, что даже не может объясняться на азербайджанском языке.

Родионов заявил, что совершил самую большую ошибку в жизни и подвел многих людей, включая жителей района. Вину он признал и попросил прощения. В итоге суд отправил чиновника в СИЗО.

Напомним, задержали Владлена Родионова накануне на выходе из отеля в Биржевом переулке. Там он встречался с гендиректором ООО «Терра» Юлией Федоровой, с которой, по данным следствия, ранее договорился о ежемесячной взятке в 750 тысяч рублей за общее покровительство, так как незадолго до этого под управление компании массово перешли дома бренда ДОМСПБ.

К тому времени Федорова уже сообщила силовикам о предложении Родионова, так что из полутора миллионов рублей, переданных ему, лишь 30 тысяч были настоящими, остальное — муляж. Родионова задержали по подозрению в получении особо крупной взятки, вину он признал. Подробнее о ситуации — читайте на «Фонтанке».