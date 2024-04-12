    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 5

    4 м/с, зап

    760мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd93.72eur100.68
    ТЕМА ДНЯ

    Трамвай наехал на пешеходов. Видео

    Суд арестовал замглавы Василеостровского района Владлена Родионова

    3070
    9 комментариев
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Василеостровский районный суд отправил под арест зампредседателя Василеостровской администрации Владлена Родионова. Накануне ему вручили «взятку» под контролем полиции.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 12 апреля, Родионов заключен под стражу до 10 июня. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

    «Фонтанка.ру»

    Об аресте ходатайствовали следствие и прокуратура. Адвокат Родионова просил о домашнем аресте. Судья процитировала справку от силовиков, согласно которой у Родионова могут быть связи в криминальных кругах, в том числе азербайджанских, и в правоохранительных органах.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сам Родионов родом из Баку. При этом он подчеркнул, что загранпаспорт у него не на руках, а в отделе кадров администрации. Связи с диаспорой он отрицает и подчеркивает, что даже не может объясняться на азербайджанском языке.

    Родионов заявил, что совершил самую большую ошибку в жизни и подвел многих людей, включая жителей района. Вину он признал и попросил прощения.

    В итоге суд отправил чиновника в СИЗО.

    Напомним, задержали Владлена Родионова накануне на выходе из отеля в Биржевом переулке. Там он встречался с гендиректором ООО «Терра» Юлией Федоровой, с которой, по данным следствия, ранее договорился о ежемесячной взятке в 750 тысяч рублей за общее покровительство, так как незадолго до этого под управление компании массово перешли дома бренда ДОМСПБ.

    К тому времени Федорова уже сообщила силовикам о предложении Родионова, так что из полутора миллионов рублей, переданных ему, лишь 30 тысяч были настоящими, остальное — муляж. Родионова задержали по подозрению в получении особо крупной взятки, вину он признал. Подробнее о ситуации — читайте на «Фонтанке».

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close