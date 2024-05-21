В Петербурге пройдёт большая выставка, посвящённая Льву Додину

Проект «Лев Додин: жизнь человека» приурочен к 80-летию художественного руководителя МДТ и самого театра. Музей театрального и музыкального искусства организовал его совместно с Малым драматическим театром.

Четыре выставочных зала в Полярном флигеле Шереметевского будут посвящены разным аспектам жизни мастера: «Человек и страна» (с рассказом о спектаклях «Дом», «Братья и сёстры», «Gaudeamus», «Чевенгур», «Жизнь и судьба»), «Человек и мир» (экспозиция будет посвящена «Королю Лиру», «Гамлету», «Повелителю мух»), «Человек-человек» с историй разных редакций пьес Антона Чехова и «Человек и Бог» (зал будет посвящён постановкам Додина по Достоевскому).

Вы увидите фрагменты декораций, реквизит, редкие фотографии и записи репетиций и спектаклей. Помимо очевидной для зрителей работы режиссёра над постановками, вы узнаете о другой составляющей жизни Льва Додина — педагогике и наставничестве, экспедициях в Верколу, на Азовское море и Дон.

В музее уточняют, что кураторы проекта не ставили задачу рассказать обо всех постановках Льва Абрамовича. Выставка посвящена в первую очередь жизни человеческого духа, это попытка «прояснить мучительный процесс обдумывания состояния мира, несовершенной природы людей».



Выставка «Лев Додин. Жизнь человека» пройдёт в Полярном флигеле Шереметевского дворца с 24 мая по 20 октября 2024.

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