«Ведомости»: группа «Тинькофф» ведет переговоры о покупке зданий Центрального телеграфа в центре Москвы

Группа «Тинькофф» («ТКС Холдинг») ведет переговоры о приобретении зданий Центрального телеграфа на Тверской улице в центре Москвы. Об этом стало известно 23 мая из материала «Ведомостей».

В настоящее время здания Центрального телеграфа общей площадью около 55 000 квадратных метров, построенные в 1925–1927 гг. по проекту архитектора Ивана Рерберга, находятся в процессе реконструкции. В 2019 году структура «Ростелекома» продала большую часть площадей в историческом комплексе за 3,5 миллиарда рублей фирме, связанной с Riverstretch Trading & Investments — крупнейшему владельцу офисов класса А в Москве.