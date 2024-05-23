«Ведомости»: группа «Тинькофф» ведет переговоры о покупке зданий Центрального телеграфа в центре Москвы

Группа «Тинькофф» («ТКС Холдинг») ведет переговоры о приобретении зданий Центрального телеграфа на Тверской улице в центре Москвы. Об этом стало известно 23 мая из материала «Ведомостей».
В настоящее время здания Центрального телеграфа общей площадью около
Факт переговоров «Ведомостям» подтвердили два источника, близкие к группе «Тинькофф» и кипрской Riverstretch Trading & Investments.
Рыночная стоимость зданий Центрального телеграфа оценивается примерно в 25 миллиардов рублей. При этом новому владельцу придется перепроектировать офисную часть, что потребует дополнительных затрат, около 11–12 миллиардов рублей.
По данным издания, «Тинькофф» намеревается разместить в зданиях учрежденный ею «Центральный университет», на который группа не жалеет средств. Вуз поначалу будет специализироваться на математике и компьютерных науках.
Сегодня также стало известно, что совет директоров «ТКС холдинг» рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2023 год и оставить прибыль нераспределенной.