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    «Ведомости»: группа «Тинькофф» ведет переговоры о покупке зданий Центрального телеграфа в центре Москвы

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    Группа «Тинькофф» («ТКС Холдинг») ведет переговоры о приобретении зданий Центрального телеграфа на Тверской улице в центре Москвы. Об этом стало известно 23 мая из материала «Ведомостей».

    В настоящее время здания Центрального телеграфа общей площадью около 55 000 квадратных метров, построенные в 1925–1927 гг. по проекту архитектора Ивана Рерберга, находятся в процессе реконструкции. В 2019 году структура «Ростелекома» продала большую часть площадей в историческом комплексе за 3,5 миллиарда рублей фирме, связанной с Riverstretch Trading & Investments — крупнейшему владельцу офисов класса А в Москве.

    Факт переговоров «Ведомостям» подтвердили два источника, близкие к группе «Тинькофф» и кипрской Riverstretch Trading & Investments.

    Рыночная стоимость зданий Центрального телеграфа оценивается примерно в 25 миллиардов рублей. При этом новому владельцу придется перепроектировать офисную часть, что потребует дополнительных затрат, около 11–12 миллиардов рублей.

    По данным издания, «Тинькофф» намеревается разместить в зданиях учрежденный ею «Центральный университет», на который группа не жалеет средств. Вуз поначалу будет специализироваться на математике и компьютерных науках.

    Сегодня также стало известно, что совет директоров «ТКС холдинг» рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2023 год и оставить прибыль нераспределенной.

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