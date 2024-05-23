Инфляционные ожидания россиян увеличились. Граждане считают, что через год рост цен составит 11,7%

Инфляционные ожидания населения в мае увеличились с 11% до 11,7%, ожидания бизнеса остались на прежнем уровне. Об этом 23 мая сообщает Банк России в своем комментарии, посвященном этим факторам. Они играют важную роль в принятии решения о ключевой ставке.
В мае оценка инфляции, которую люди ожидают увидеть через год, выросла с 11% до 11,7% по сравнению с апрелем. По результатам опросов, инфляционные ожидания выросли у респондентов без сбережений, у граждан со сбережениями они остаются практически неизменными третий месяц подряд.
Показатель инфляции, который граждане ожидают увидеть на горизонте пяти лет, тоже вырос — с 9,8% до 10,4%. В то же время наблюдаемая населением инфляция снизилась с 14,4% до 14%.
При этом потребительские настроения жителей страны остались на прежнем уровне, вблизи исторического максимума. С ценовыми ожиданиями предприятий схожая ситуация — они почти не изменились, но остаются высокими. «Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 5% в пересчете на год», — отмечают в ЦБ.
Днем ранее Банк России сообщил, что инфляция в апреле ускорилась до 7,8% после значительного замедления в марте. Регулятор считает, что процесс снижения инфляции пока не устойчив, но, согласно его прогнозу, к концу 2024 года показатель должен снизиться в диапазон 4,3–4,8%. При этом опрошенные ЦБ аналитики ожидают по итогам года 5,2%.
Динамика инфляции и инфляционных ожиданий граждан и бизнеса — одни из самых важных компонентов, на которые ориентируется Банк России при принятии решения по ключевой ставке. Сейчас она остается на уровне 16%.
Другие важные факторы — динамика ипотечного и других видов кредитования. Если ЦБ увидит их замедление, он может снизить ставку. Такое мнение 23 мая на конференции Ассоциации банков России (АБР) высказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее словам, такой эффект может оказать прекращение массовой льготной ипотеки с 1 июля, передает РБК.
Следующее заседание совета директоров Банка России по ставке 7 мая.