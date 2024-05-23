Инфляционные ожидания россиян увеличились. Граждане считают, что через год рост цен составит 11,7%

Инфляционные ожидания населения в мае увеличились с 11% до 11,7%, ожидания бизнеса остались на прежнем уровне. Об этом 23 мая сообщает Банк России в своем комментарии, посвященном этим факторам. Они играют важную роль в принятии решения о ключевой ставке.

В мае оценка инфляции, которую люди ожидают увидеть через год, выросла с 11% до 11,7% по сравнению с апрелем. По результатам опросов, инфляционные ожидания выросли у респондентов без сбережений, у граждан со сбережениями они остаются практически неизменными третий месяц подряд.

Показатель инфляции, который граждане ожидают увидеть на горизонте пяти лет, тоже вырос — с 9,8% до 10,4%. В то же время наблюдаемая населением инфляция снизилась с 14,4% до 14%. При этом потребительские настроения жителей страны остались на прежнем уровне, вблизи исторического максимума. С ценовыми ожиданиями предприятий схожая ситуация — они почти не изменились, но остаются высокими. «Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 5% в пересчете на год», — отмечают в ЦБ.

Днем ранее Банк России сообщил, что инфляция в апреле ускорилась до 7,8% после значительного замедления в марте. Регулятор считает, что процесс снижения инфляции пока не устойчив, но, согласно его прогнозу, к концу 2024 года показатель должен снизиться в диапазон 4,3–4,8%. При этом опрошенные ЦБ аналитики ожидают по итогам года 5,2%.

Динамика инфляции и инфляционных ожиданий граждан и бизнеса — одни из самых важных компонентов, на которые ориентируется Банк России при принятии решения по ключевой ставке. Сейчас она остается на уровне 16%.