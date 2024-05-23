Семак о шансах на чемпионство: будем концентрироваться на победе над «Ростовом»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак на пресс-конференции на базе команды в Удельном парке рассказал о подготовке к последней игре чемпионата России сезона 2023/24, которая пройдет 25 мая в Петербурге против «Ростова». От результата этой игры будут зависеть шансы сине-бело-голубых на чемпионство.



«Что касается подготовки, то всё в привычном режиме, никаких изменений нет. Готовимся к матчу, который действительно очень важен. Чемпионат очень интересный, три команды претендуют на победу. Понятно, что с разной долей вероятности, у каждой есть определенные шансы — у кого-то меньше, у кого-то больше», — отметил Семак.