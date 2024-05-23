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    Семак о шансах на чемпионство: будем концентрироваться на победе над «Ростовом»

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак на пресс-конференции на базе команды в Удельном парке рассказал о подготовке к последней игре чемпионата России сезона 2023/24, которая пройдет 25 мая в Петербурге против «Ростова». От результата этой игры будут зависеть шансы сине-бело-голубых на чемпионство.

    «Что касается подготовки, то всё в привычном режиме, никаких изменений нет. Готовимся к матчу, который действительно очень важен. Чемпионат очень интересный, три команды претендуют на победу. Понятно, что с разной долей вероятности, у каждой есть определенные шансы — у кого-то меньше, у кого-то больше», — отметил Семак.

    Он также добавил, что «Зенит» постарается фокусироваться на победе в матче и не думать о результатах других игр, от которых зависит итоговое место петербуржцев.

    Напомним, что шансы на чемпионство остаются у «Динамо» (56 очков), «Зенита» (54) и «Краснодара» (53). «Динамо» и «Краснодар» играют друг с другом. Чтобы стать чемпионом, «Зенит» должен побеждать «Ростов» и надеяться на поражение «Динамо». В свою очередь, москвичам для титула достаточно просто не проиграть краснодарцам. Сложнее расклады у «быков»: «Краснодару» нужно побеждать «Динамо» и надеяться на поражение «Зенита».

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