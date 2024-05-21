«Зачем ты убежала, если знала, что так будет?» Чеченка Лия Заурбекова раскрыла подробности конфликта у отделения полиции

Правозащитная организация «Марем» выложила новое видеообращение
По ее словам, она ушла из дома 13 мая, а спустя три дня она вышла из дома со своим другом Артемом, с которым она познакомилась еще в декабре, а на улице ее уже ждал отец. Ребята забежали обратно в подъезд, откуда и вызвали сотрудников полиции. Как рассказывает девушка, правоохранители заверили их, что по пути в отделение они не встретятся с родственниками, но как только они подъехали к участку, у здания было около 10 человек. Девушка утверждает, что они угрожали Артему, а ее хватали за руки.
«Они кидали угрозы Артему прямо при сотрудниках полиции, которые говорили, что ничего не слышали и не заметили, а меня хватали за руки (видимо, они тоже этого не заметили)», — заявила Лия, отметив, что полицейские якобы говорили ей: "Зачем же ты ушла, если знала, что так будет?".
Тогда девушка написала заявление, в котором говорилось о том, что она совершеннолетняя и не желает видеться с родственниками. Заурбекова рассказала, что на выходе из полиции на Артема напали несколько человек, тогда сотрудники полиции завели их обратно в дежурную часть, где уже Артем написал заявление об избиении.
Лия Заурбекова сбежала в Москву из дома в Красногорске 13 мая. Она пожаловалась на психологическое и физическое насилие со стороны семьи. Родственники объявили девушку в розыск на том основании, что их дочь несовершеннолетняя. Однако Лия заявила, что ей