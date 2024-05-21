«Зачем ты убежала, если знала, что так будет?» Чеченка Лия Заурбекова раскрыла подробности конфликта у отделения полиции

Правозащитная организация «Марем» выложила новое видеообращение 19-летней чеченки Лии Заурбековой, сбежавшей от родственников из РФ. В ролике, опубликованном 21 мая в телеграм-канале организации, девушка рассказала, как ее нашли родственники и что говорили сотрудники полиции.

По ее словам, она ушла из дома 13 мая, а спустя три дня она вышла из дома со своим другом Артемом, с которым она познакомилась еще в декабре, а на улице ее уже ждал отец. Ребята забежали обратно в подъезд, откуда и вызвали сотрудников полиции. Как рассказывает девушка, правоохранители заверили их, что по пути в отделение они не встретятся с родственниками, но как только они подъехали к участку, у здания было около 10 человек. Девушка утверждает, что они угрожали Артему, а ее хватали за руки.



«Они кидали угрозы Артему прямо при сотрудниках полиции, которые говорили, что ничего не слышали и не заметили, а меня хватали за руки (видимо, они тоже этого не заметили)», — заявила Лия, отметив, что полицейские якобы говорили ей: "Зачем же ты ушла, если знала, что так будет?".

Тогда девушка написала заявление, в котором говорилось о том, что она совершеннолетняя и не желает видеться с родственниками. Заурбекова рассказала, что на выходе из полиции на Артема напали несколько человек, тогда сотрудники полиции завели их обратно в дежурную часть, где уже Артем написал заявление об избиении.