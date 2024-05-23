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    Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Белоруссию. В аэропорту Минска расстелили красную ковровую дорожку

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    Президент России Владимир Путин 23 мая прибыл в Белоруссию с официальным двухдневным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

    Борт № 1 совершил посадку в Национальном аэропорту Минск, где его встречали с красной ковровой дорожкой и почетным караулом.

    Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут 24 мая во Дворце независимости — сначала в узком, а затем в расширенном составах. Президенты обсудят состояние и перспективы развития белорусско-российских отношений, интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере.

    По словам посла Белоруссии в Москве Дмитрия Крутого, первой большой темой будет обмен результатами последних международных визитов — Владимир Путин проинформирует об итогах своей поездки в Китай, Александр Лукашенко — о визите в Азербайджан.

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