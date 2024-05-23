Премьер Грузии заявил об угрозах со стороны еврокомиссара

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров в телефонном разговоре угрожал ему судьбой премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого недавно было совершено покушение. Об этом говорится в заявлении Кобахидзе, 23 мая опубликованном на сайте грузинского правительства.



«Общественность наблюдает за развитием событий вокруг закона о прозрачности [иностранного влияния] и видит, что ряд высокопоставленных иностранных политиков не чураются даже открытого шантажа в адрес грузинского народа и избранного ими правительства», — говорится в заявлении.



Политик пишет, что «даже в условиях длительного шантажа угроза, прозвучавшая во время телефонного разговора с одним из еврокомиссаров, была шокирующей». По словам премьера, его собеседник.перечислил ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон о прозрачности. «И, перечисляя эти меры, упомянул — «Вы видели, что случилось с Фицо, и вам следует быть очень осторожным», — указано в заявлении.



Покушение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Политик вышел к людям, которые его приветствовали, после этого получил пулевое ранение. Стрелка задержали на месте.

