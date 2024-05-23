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    Пользоваться ножом и вилкой обучен. В кафе на Гончарной Росгвардия скрутила буйного посетителя

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    Сотрудники Росгвардии обезвредили буйного посетителя кафе «Белла» на Гончарной улице, который сначала угрожал персоналу убийством, а потом попытался вилкой ударить бойца в область шеи. Об этом 23 мая сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти в своем телеграм-канале.

    Накануне вечером сотрудники Росгвардии прибыли в кафе после сигнала, что в заведение пришел дебошир, угрожавший персоналу и попытавшийся ударить ножом бармена. На место оперативно приехали два наряда. При виде бойцов посетитель, по данным ведомства, находившийся в нетрезвом состоянии, бросил нож, схватил со стола вилку и попытался ударить ею одного из сотрудников Росгвардии. Боец уклонился, а мужчину обезвредили и задержали.

    ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    По информации «Фонтанки», посетитель угрожал и попытался ударить ножом 19-летнего бармена-стажера, при этом посетитель угрожал «порезать», если сотрудник кафе «не скажет, где он». Сотрудник кафе рассказала редакции, что молодой человек, а также остальные сотрудники заведения в порядке, но стажировка бармена пока что окончена, а его самого забрали родители.

    О напавшем известно, что ему 26 лет, он родился в Москве, но зарегистрирован в городе Дно в Псковской области, не работает и не имеет судимостей.

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