Пользоваться ножом и вилкой обучен. В кафе на Гончарной Росгвардия скрутила буйного посетителя

Сотрудники Росгвардии обезвредили буйного посетителя кафе «Белла» на Гончарной улице, который сначала угрожал персоналу убийством, а потом попытался вилкой ударить бойца в область шеи. Об этом 23 мая сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти в своем телеграм-канале.



Накануне вечером сотрудники Росгвардии прибыли в кафе после сигнала, что в заведение пришел дебошир, угрожавший персоналу и попытавшийся ударить ножом бармена. На место оперативно приехали два наряда. При виде бойцов посетитель, по данным ведомства, находившийся в нетрезвом состоянии, бросил нож, схватил со стола вилку и попытался ударить ею одного из сотрудников Росгвардии. Боец уклонился, а мужчину обезвредили и задержали.