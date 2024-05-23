Пользоваться ножом и вилкой обучен. В кафе на Гончарной Росгвардия скрутила буйного посетителя

Сотрудники Росгвардии обезвредили буйного посетителя кафе «Белла» на Гончарной улице, который сначала угрожал персоналу убийством, а потом попытался вилкой ударить бойца в область шеи. Об этом 23 мая сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти в своем телеграм-канале.
Накануне вечером сотрудники Росгвардии прибыли в кафе после сигнала, что в заведение пришел дебошир, угрожавший персоналу и попытавшийся ударить ножом бармена. На место оперативно приехали два наряда. При виде бойцов посетитель, по данным ведомства, находившийся в нетрезвом состоянии, бросил нож, схватил со стола вилку и попытался ударить ею одного из сотрудников Росгвардии. Боец уклонился, а мужчину обезвредили и задержали.
ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
По информации «Фонтанки», посетитель угрожал и попытался ударить ножом 19-летнего бармена-стажера, при этом посетитель угрожал «порезать», если сотрудник кафе «не скажет, где он». Сотрудник кафе рассказала редакции, что молодой человек, а также остальные сотрудники заведения в порядке, но стажировка бармена пока что окончена, а его самого забрали родители.
О напавшем известно, что ему 26 лет, он родился в Москве, но зарегистрирован в городе Дно в Псковской области, не работает и не имеет судимостей.