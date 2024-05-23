Клещи за неделю покусали 759 петербуржцев. Четверо горожан заразились энцефалитом

За последние семь дней в медицинские учреждения Петербурга с жалобами на укусы клещей обратились 759 человек. Среди пострадавших от агрессии паукообразных — 141 ребенок в возрасте младше
111 укусов клещей зарегистрированы в пределах городской черты. Четверо укушенных заболели клещевым энцефалитом, еще 11 — боррелиозом.
С 16 по 22 мая в Петербурге привиты против клещевого энцефалита 3630 человек, в том числе 1507 детей.
Специалисты напоминают — чтобы избежать укусов клещей, для прогулки выбирайте одежду светлого цвета, закрывающую видимые участки тела. Обязательно надевайте головной убор, волосы заправьте под него, используйте репелленты.
Если вы отправляетесь в лес или поле, брюки заправьте в сапоги.