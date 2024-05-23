Погранохрана Эстонии заявила, что российские пограничники убрали буи на реке Нарва

На реке Нарва, по которой пролегает граница России и Эстонии, убрали больше двух десяткой буев, обозначающих фарватер. Эстонская погранохрана обвинила в этом российскую пограничную службу.



Легкие буи устанавливают на Нарве каждую весну. Ими обозначают фарватер, чтобы предотвратить навигационные ошибки и случайный заплыв в воды соседней стороны. Первые 50 буев в этом году эстонские пограничники установили 13 мая. «В четверг ночью, примерно в 3 часа, пограничники установили, что пограничники Российской Федерации приступили к снятию плавучих знаков. В течение ночи было вытащено 24 буя, часть из которых относилась к спорным знакам», — говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии 23 мая.