Погранохрана Эстонии заявила, что российские пограничники убрали буи на реке Нарва

На реке Нарва, по которой пролегает граница России и Эстонии, убрали больше двух десяткой буев, обозначающих фарватер. Эстонская погранохрана обвинила в этом российскую пограничную службу.
Легкие буи устанавливают на Нарве каждую весну. Ими обозначают фарватер, чтобы предотвратить навигационные ошибки и случайный заплыв в воды соседней стороны. Первые 50 буев в этом году эстонские пограничники установили 13 мая. «В четверг ночью, примерно в 3 часа, пограничники установили, что пограничники Российской Федерации приступили к снятию плавучих знаков. В течение ночи было вытащено 24 буя, часть из которых относилась к спорным знакам», — говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии 23 мая.
Контрольную линию на реке Нарве пересматривают каждую весну, поскольку русло реки со временем меняется. До начала боевых действий на Украине буи в основном устанавливали по обоюдному соглашению между Россией и Эстонией, однако с 2023 года российская сторона не соглашается с позицией Эстонии по расположению буев, сообщает эстонское ведомство.
«Мы приняли решение опустить плавучие знаки в воду на летний сезон в соответствии с соглашением 2022 года», — сказал руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрик Пургель. По его словам, департамент намерен связаться с российской погранслужбой и потребовать возврата буев и разъяснений по поводу их снятия. Он заявил, что эстонские пограничники ждут от российских доказательств того, что ранее согласованное местоположение фарватера изменилось, и если не получат, то продолжат устанавливать буи.