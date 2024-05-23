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    Погранохрана Эстонии заявила, что российские пограничники убрали буи на реке Нарва

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    На реке Нарва, по которой пролегает граница России и Эстонии, убрали больше двух десяткой буев, обозначающих фарватер. Эстонская погранохрана обвинила в этом российскую пограничную службу.

    Легкие буи устанавливают на Нарве каждую весну. Ими обозначают фарватер, чтобы предотвратить навигационные ошибки и случайный заплыв в воды соседней стороны. Первые 50 буев в этом году эстонские пограничники установили 13 мая. «В четверг ночью, примерно в 3 часа, пограничники установили, что пограничники Российской Федерации приступили к снятию плавучих знаков. В течение ночи было вытащено 24 буя, часть из которых относилась к спорным знакам», — говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии 23 мая.

    Контрольную линию на реке Нарве пересматривают каждую весну, поскольку русло реки со временем меняется. До начала боевых действий на Украине буи в основном устанавливали по обоюдному соглашению между Россией и Эстонией, однако с 2023 года российская сторона не соглашается с позицией Эстонии по расположению буев, сообщает эстонское ведомство.

    «Мы приняли решение опустить плавучие знаки в воду на летний сезон в соответствии с соглашением 2022 года», — сказал руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрик Пургель. По его словам, департамент намерен связаться с российской погранслужбой и потребовать возврата буев и разъяснений по поводу их снятия. Он заявил, что эстонские пограничники ждут от российских доказательств того, что ранее согласованное местоположение фарватера изменилось, и если не получат, то продолжат устанавливать буи.

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    ЭстонияРоссияПограничная служба
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