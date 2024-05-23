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    Смольный делит на участки территорию Крестов. Их готовят к продаже

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    Смольный готовит разделение территории бывшего следственного изолятора «Кресты» в Петербурге. Это следует из документов, опубликованных 23 мая на сайте администрации города.

    В настоящее время территория Крестов расположена на едином земельном участке. Смольный готовится внести изменения в утвержденный ранее проект планировки территории и разделить на восемь участков. Самый крупный — 2,88 га, в границах его территории остаются оба крестообразных здания и территория бывшего изолятора. Остальные участки отрежут по границе отдельных зданий, в частности Александро-Невской церкви. Один из новообразуемых участков в северо-восточной части Крестов охватит несколько зданий.

    У всех участков будет вид разрешенного использования «государственное управление».

    Госкорпорация «ДОМ.РФ» тем временем готовит Кресты к продаже. Аукцион все еще имеет статус планируемого — и находится на стадии подготовки необходимых документов для реализации с торгов.

    Ранее СМИ писали, что торги могут начаться уже в июле 2024 года.

    «Фонтанка» неоднократно рассказывала о трудной судьбе опустевшего здания, откуда изолятор переехал в Колпино. ФСИН пыталась найти инвестора для исторического объекта, однако безуспешно, после чего обратилась в Росимущество, чтобы оно забрало комплекс себе.

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