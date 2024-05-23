Смольный делит на участки территорию Крестов. Их готовят к продаже

Смольный готовит разделение территории бывшего следственного изолятора «Кресты» в Петербурге. Это следует из документов, опубликованных 23 мая на сайте администрации города.



В настоящее время территория Крестов расположена на едином земельном участке. Смольный готовится внести изменения в утвержденный ранее проект планировки территории и разделить на восемь участков. Самый крупный — 2,88 га, в границах его территории остаются оба крестообразных здания и территория бывшего изолятора. Остальные участки отрежут по границе отдельных зданий, в частности Александро-Невской церкви. Один из новообразуемых участков в северо-восточной части Крестов охватит несколько зданий.



У всех участков будет вид разрешенного использования «государственное управление».



Госкорпорация «ДОМ.РФ» тем временем готовит Кресты к продаже. Аукцион все еще имеет статус планируемого — и находится на стадии подготовки необходимых документов для реализации с торгов.



Ранее СМИ писали, что торги могут начаться уже в июле 2024 года.

