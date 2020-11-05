Скучно закончилась история Крестов, хотя к ним приценивался даже федеральный бизнес. На месте тюрьмы «Фонтанка» видит шикарное пространство, но Петербургу может помочь только «звонок друга».

автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

По информации «Фонтанки», в конце октября начальник УФСИН по Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко направил директору ведомства предложения по будущему Крестов. Суть их сжата: тянуть огромную пустую тюрьму мы больше не в силах, использование ее неэффективно, так что прошу утвердить передачу объекта в Росимущество. Что и подтвердил журналисту сам генерал-майор Потапенко. Это произошло через 3 года после переезда изолятора № 1 в Колпино и спустя год, за который ФСИН пыталась в буквальном смысле найти Петербургу инвесторов. Понятно, что эта докладная — формальность. Вопрос решен.

А еще в начале года глава ФСИН Александр Калашников издал распоряжение искать бизнесменов, кто мог бы взять исторические корпуса да сделать из них, как при СССР, пик культуры и отдыха. Центр Петербурга, более 4 га, где стоят здания общей площадью в 33 тысячи квадратов, из которых лишь два креста да еще несколько дореволюционных строений признаны культурным наследием. Остальное, построенное уже в советское время (в том числе и стены), можно сносить как темное наследие. Хотя, согласитесь, когда ФСИН сама ищет инвесторов на миллиарды — это необычно. Десяток из списка «Форбс» у них в Новых Крестах пока не горюет. Тем не менее летом практически пустующие Кресты посетили не только представители Минкульта РФ, но и посланники крупных корпораций. Так, например, «Фонтанке» известно, что на разведку приезжали люди из АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Действительно, не надо быть продвинутым, чтобы увидеть, что на этой территории можно создать даже не самое привлекательное современное пространство на Неве, а туристический код европейского уровня. «Фонтанка» нашла их перспективные зарисовки. Как принято писать у столичных менеджеров: масштабная интеграция идей и трендов современной культурной повестки.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру»

В том, что в камерах можно разместить тысячи художников, дизайнеров, баров и далее-далее плюс музейный комплекс, — нет ничего пионерского. Такие туристические магниты давно притягивают людей в Дублине к бывшей тюрьме Килмайнхам, в Голландии, конечно, в американском легендарном Алькатрасе. Да и под рукой, в Хельсинки — из такого же краснокирпичного «креста» сделан редкой эстетики отель. Петербург же трудно назвать столицей молодежных пространств. У нас — Новая Голландия как домашнее задание Абрамовича, «Севкабель Порт» как удивительный бизнес-пример, «Люмьер-Холл» да «Этажи». «Тучков Буян» еще помучается. — Я никогда не мог подумать, что Кресты не возьмут даже даром, — удивляется начальник петербургской ФСИН Игорь Потапенко. — Мы давно отказались от мечты, что нам за это кто-нибудь построит колонию-поселение или еще что-нибудь. Оказалось, даром не нужно. Не взяли. Между прочим, Кресты пытались подарить и петербургскому бизнесмену Анатолию Бернштейну, кто создал культовый музей «Ленрезерв». Анатолий тоже поклонился, мол, спасибо за уважение, но этот груз не моего уровня. Как он сам сказал журналисту: «Это государев вес».

По данным «Фонтанки», сегодня в Крестах находятся за сто поселковых, конвой. То есть используется десятая часть всего комплекса. Коммуналка ежегодно встает управлению в 20 миллионов, плюс набегает по мелочи. Как сказал журналисту один из сотрудников, «теперь охраняем периметр от мародеров». — Перед зимой Кресты не бросим. Иначе надо котельную отключать, хотя она еле-еле дышит. И тогда вообще разрушения пойдут другими темпами, — объясняет Потапенко. — Получается, как в той песне про Одессу: Кресты покидает последний батальон, — предложил журналист. — Как в песне, — принял Потапенко. Эти слова дублирует более раскрепощенный его подчиненный: «В Питере недавно ветер кусты ломал, так с крыши одного креста кусок кровли сорвало и на Арсенальную набережную выкинуло. Мы сначала забегали, а один наш говорит: «Если какого-нибудь проезжающего випа накрыло, то СМИ бы раструбили, и о нас бы вспомнили». С начала следующего года начнется процедура. «ФСИН передаст Росимуществу, Росимущество должно предложить объект Минобороне и так далее, а им уже предлагали. Ответ: «Просим не беспокоить, проблем у самих хватает». По информации автора, руководство ФСИН уже беседовало с Александром Бегловым. Губернатор устно пообещал забрать объект на баланс города, но в период вирусного бедствия денег и на первоочередные задачи не хватает. Так что у самой популярной заброшки Питера — «Красного треугольника» нарисовался классный конкурент.

«Фонтанка» опросила деловых людей. Их взгляд на проблему принципиально таков: «Надо же не просто сохранить площади, охраняемые КГИОП, но и отреставрировать их. То есть вложить под 100 тысяч рублей за квадрат». Считай для начала — 3 миллиарда, плюс дико неудобная внутренняя архитектура с тысячью камер, а вопрос с сохранением фасадов и изменением внутри — уровень премьер-министра. Все же одна идея показалась «Фонтанке» рабочей. — Есть огромнейшая проблема — это архивы, фонды. Например, одно арбитражное дело порой объемом 50, 80 томов — а его нужно хранить. Многие ведомства — суды, Росреестр и так далее — платят бюджетные деньги тем, кто хранит. Это отдельный бизнес. Архивы Петербурга здесь создать гораздо дешевле и логичнее, — предложил Анатолий Бернштейн. «Фонтанка» как-то описывала начало новой эры Крестов. Тогда, в марте 2000 года, и. о. президента Владимир Путин приехал на Арсенальную. Его встретил замученный начальник изолятора Александр Житенев и продемонстрировал фокус: можно ли минимум по 12 человек запихивать на годы в 8-метровую камеру. В тот день Путин и приказал строить новую тюрьму. Двадцать лет спустя, после всех приключений с едкими уголовными делами и посадками при строительстве Новых Крестов, старые приказали долго сидеть.

Но в современной России (впрочем, как всегда в России) выход из тупика — один. Звонит, допустим, Владимир Владимирович главе одного из ключевых госбанков и любопытствует: — А что вы думаете по поводу Крестов? — Батюшка, за что?! — Да я не в том смысле … Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»