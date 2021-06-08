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РПЦ попросила ФСИН передать ей Кресты на Арсенальной набережной в Петербурге

Управление ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти до конца сентября передаст Росимуществу комплекс следственного изолятора «Кресты».

Как пишет 8 июня издание 47news, забрать исторический комплекс в настоящий момент изъявила желание только Русская православная церковь. С соответствующими предложением в конце прошлого месяца во ФСИН обратился митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Формально после передачи объекта Росимуществу исторический комплекс предложат также рассмотреть государственным ведомствам — Минобороны, МВД, МЧС, а также правительству Петербурга. Однако, как рассказывала «Фонтанка», переговоры вели еще в конце прошлого года, и структуры интереса к объекту не проявили. Серьезное обременение отказался брать на себя и Смольный.

Еще в конце октября начальник УФСИН по Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко направил директору ведомства предложение передать следственный изолятор в центре города Росимуществу. Тянуть огромную пустую тюрьму, как оказалось, структура больше не в силах. Кресты пытались подарить бизнесу, но исторический комплекс отказались брать даже даром.

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Комментарии (19)

kukuruzza
Давно пора.Одним мрачным местом в Питере будет меньше.
ushkuinik
А потом затребуют денежку на ремонт исторического сооружения, как водится бесконтрольную, из наших налогов на свои заблуждения.
Vahmistroff
Сколько горя впитала в себя земля под Крестами!
Слабо снести все ужасные, пропитанные страданиями, болью и унижением постройки и разбить парк?
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