РПЦ попросила ФСИН передать ей Кресты на Арсенальной набережной в Петербурге

Как пишет 8 июня издание 47news, забрать исторический комплекс в настоящий момент изъявила желание только Русская православная церковь. С соответствующими предложением в конце прошлого месяца во ФСИН обратился митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Формально после передачи объекта Росимуществу исторический комплекс предложат также рассмотреть государственным ведомствам — Минобороны, МВД, МЧС, а также правительству Петербурга. Однако, как рассказывала «Фонтанка», переговоры вели еще в конце прошлого года, и структуры интереса к объекту не проявили. Серьезное обременение отказался брать на себя и Смольный.
Еще в конце октября начальник УФСИН по Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко направил директору ведомства предложение передать следственный изолятор в центре города Росимуществу. Тянуть огромную пустую тюрьму, как оказалось, структура больше не в силах. Кресты пытались подарить бизнесу, но исторический комплекс отказались брать даже даром.