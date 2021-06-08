РПЦ попросила ФСИН передать ей Кресты на Арсенальной набережной в Петербурге

Как пишет 8 июня издание 47news, забрать исторический комплекс в настоящий момент изъявила желание только Русская православная церковь. С соответствующими предложением в конце прошлого месяца во ФСИН обратился митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Формально после передачи объекта Росимуществу исторический комплекс предложат также рассмотреть государственным ведомствам — Минобороны, МВД, МЧС, а также правительству Петербурга. Однако, как рассказывала «Фонтанка», переговоры вели еще в конце прошлого года, и структуры интереса к объекту не проявили. Серьезное обременение отказался брать на себя и Смольный.