Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Летать будут из Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону

Международное авиасообщение с другими странами в России разрешат с 1 августа. Об этом 24 июля заявил премьер-министр Михаил Мишустин.



Он уточнил, что рейсы будут летать из Москвы и области, Петербурга и Ростова-на-Дону. Список доступных для полетов направлений пока не утвержден, однако его озвучат «в ближайшее время». Глава кабинета министров отметил, что открытие международного сообщения поможет ускорить возвращение россиян из других стран.

Премьер Михаил Мишустин анонсировал открытие границ в июне. В начале июля оперштаб по борьбе с коронавиурсом в РФ одобрил открытие зарубежного авиасообщения в два этапа. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила, что Россия будет возобновлять авиасообщение только на взаимной основе. Переговоры уже ведутся с представителями Турции и Финляндии.

