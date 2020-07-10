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10.07.2020 18:04
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Россия разрешит международные полеты уже с 15 июля

Вице-премьер России Татьяна Голикова анонсировала возобновление пассажирского авиасообщения.

«Мы предлагаем в качестве этой даты [возобновления полетов] 15 июля 2020 года», — заявила 10 июля Татьяна Голикова во время брифинга, который показывал телеканал «Россия 24».

По ее словам, российские власти выработали критерии, по которым будут возобновлять полеты. Так, отправиться можно будет только в те страны, где за две недели коронавирусом заразились не более 40 человек на 100 тысяч населения. Также среднесуточный прирост новых случаев COVID-19 за 14 дней не должен превышать 1%.

Каждые две недели Россия будет оценивать ситуацию в других странах, чтобы расширять список доступных направлений.

Россияне, которые будет прилетать в РФ, смогут сдать тест на коронавирус, а иностранцы должны предоставить справку об отсутствии COVID-19, полученную не менее чем за 3 дня.

Голикова подчеркнула, что авиасообщение с другими странами должно возобновляться только на принципе взаимности.

Накануне оперштаб по борьбе с коронавирусом одобрил возобновление международного авиасообщения в два этапа. На первом из них летать разрешат только в безопасные страны, список которых уже опубликовали в СМИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила, что Россия будет возобновлять авиасообщение только на взаимной основе.

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Комментарии (5)

wagna
Матвиенко, лишь бы сказать хоть что-то!
Nik020
Вчера другой вице-премьер Чернышенко заявил, что в ближайшее время ничего не разрешат.
Бардак у них там.
pitmenspb
А другие страны готовы принимать российских туристов - или это будет полет до аэропорта и обратно? :)
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