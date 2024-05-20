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    Пора на пенсию? Ответьте на 10 вопросов и узнайте, сколько лет вашему мозгу

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    Чтобы узнать больше о своем мозге, не обязательно идти в лабораторию. Можно просто пройти наш быстрый тест
    Чтобы узнать больше о своем мозге, не обязательно идти в лабораторию. Можно просто пройти наш быстрый тестФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    Выглядеть моложе своих лет — серебро. А вот чтобы в 60–70 лет мозг был, как у молодых, — золото. Похвастаться этим могут далеко не все: многие уже в 30 думают со скоростью пенсионера и попадаются на самых простых логических задачках из нашего теста. Ответьте на эти 10 быстрых вопросов, а мы назовем возраст вашего мозга.

    Двое играли в шашки 3 часа. Сколько играл каждый из них?

    В квартире живут домашние животные: собаки и кошки. Из всех животных только одно не является собакой, при этом все питомцы, кроме одного, — кошки. Сколько всего кошек и собак?

    Сколько яиц можно съесть натощак?

    Электричка едет со скоростью 70 км/ч. В какую сторону летит дым?

    Врач выписал вам три таблетки. Их нужно принимать каждые полчаса. За сколько времени вы их выпьете?

    У матери и отца четыре дочери. У каждой дочери есть брат. Сколько человек в семье?

    На озере растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 48 дней. Сколько дней потребуется кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?

    Кошка встала на весы всеми лапами, и весы показали 5 кг. Сколько они покажут, если кошка подожмет одну лапу?

    Бутылка вина стоит 1000 рублей. Вино на 900 рублей дороже бутылки. Сколько стоит пустая бутылка?

    Есть две сковородки и три котлеты. На прожарку одной котлеты с одной стороны уходит одна минута. На одной сковороде помещается одна котлета. За какое минимальное время можно полностью прожарить все три котлеты?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Пора на пенсию? Ответьте на 10 вопросов и узнайте, сколько лет вашему мозгу

    Возраст вашего мозга — 60 лет. Решайте больше логических задач, чтобы тренировать его!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Пора на пенсию? Ответьте на 10 вопросов и узнайте, сколько лет вашему мозгу

    Возраст вашего мозга — 40 лет. Зачастую вы ошибаетесь, особенно если не задумаетесь.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Пора на пенсию? Ответьте на 10 вопросов и узнайте, сколько лет вашему мозгу

    Возраст вашего мозга — 30 лет. Вы быстро решаете задачки, но можете ошибиться.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Пора на пенсию? Ответьте на 10 вопросов и узнайте, сколько лет вашему мозгу

    Возраст вашего мозга — 20 лет. Вы быстро думаете и считаете, и логика тоже на высоте!

    Поделитесь результатом

    Чтобы узнать больше о своем мозге, не обязательно идти в лабораторию. Можно просто пройти наш быстрый тест
    Чтобы узнать больше о своем мозге, не обязательно идти в лабораторию. Можно просто пройти наш быстрый тестФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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