Выглядеть моложе своих лет — серебро. А вот чтобы в 60–70 лет мозг был, как у молодых, — золото. Похвастаться этим могут далеко не все: многие уже в 30 думают со скоростью пенсионера и попадаются на самых простых логических задачках из нашего теста. Ответьте на эти 10 быстрых вопросов, а мы назовем возраст вашего мозга.
Пора на пенсию? Ответьте на
10 вопросов и узнайте, сколько лет вашему мозгу
20 мая 2024, 20:07
363
Поделиться
Пора на пенсию? Ответьте на
Возраст вашего мозга — 60 лет. Решайте больше логических задач, чтобы тренировать его!
Пора на пенсию? Ответьте на
Возраст вашего мозга — 40 лет. Зачастую вы ошибаетесь, особенно если не задумаетесь.
Пора на пенсию? Ответьте на
Возраст вашего мозга — 30 лет. Вы быстро решаете задачки, но можете ошибиться.
Пора на пенсию? Ответьте на
Возраст вашего мозга — 20 лет. Вы быстро думаете и считаете, и логика тоже на высоте!