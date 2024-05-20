Google инвестирует миллиард евро в финский дата-центр. Объект послужит и отполению города

Корпорация Google планирует расширить крупный дата-центр, расположенный в финском городе Хамина. В проект планируется вложить один миллион евро, пишет Reuters 20 мая.
Дополнительные мощности должны помочь развитию бизнеса, связанного с искусственным интеллектом. Сейчас в дата-центре работает 400 человек, после расширения проекта будет организовано дополнительно 100 вакантных мест. Начаты подготовительные работы для строительства нового корпуса дата-центра. Ввести в эксплуатацию здание планируется в 2025 году.
Вырабатываемое дата-центром тепло пойдет на отопление города. По словам местных властей, таким образом будет закрыто 80% от потребности города в тепле.