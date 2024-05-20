Технологический суверенитет за счет покупателя. Китайским автомобилям готовят ценовой барьер

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Поделиться Поделиться





Правительство РФ готово оперативно рассмотреть предложенное Госдумой повышение ставки утилизационного сбора, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Мера должна сподвигнуть китайские автоконцерны инвестировать в развитие производства в России. Вот только заплатит за технологический суверенитет в итоге покупатель, предупреждают дилеры.



За последнюю неделю цены на произведенные в России легковые автомобили выросли почти на 3 %, следует из данных Росстата. На инфляционный скачок обратил внимание телеграм-канал Союза автомобильных дилеров 20 мая.



Как следует из приведенных графиков, с начала года стоимость импортных машин практически не менялась, а в последний месяц даже произошло небольшое снижение. Цены на продукцию отечественного автопрома до этого тоже оставались стабильными, если не считать снижение в пределах 2 % в середине марта, которое, впрочем, было довольно быстро отыграно назад. «Предвыборные подарки, похоже, закончились», — комментирует глава ассоциации Вячеслав Жигалов.

Фото: телеграм-канал Союза автомобильных дилеров Фото: телеграм-канал Союза автомобильных дилеров Поделиться Поделиться





Текущее подорожание эксперт предлагает оценивать в контексте дискуссии о повышении утилизационного сбора. «Несмотря на то, что российским производителям утильсбор возмещается из бюджета, нет никаких сомнений в том, что всё его повышение уйдёт в цену автомобилей», — говорит он.



Что уже подорожало

После ухода из России иностранных концернов производителей легковых машин осталось не так много. Крупнейшим игроком является «АвтоВАЗ», именно эта компания поднимала в мае цены — примерно на 3 %. «К сожалению, себестоимость их производства за последний период сильным образом возросла. Увеличились санкционные риски. Из-за этого и «АвтоВАЗ», и наши поставщики компонентной базы вынуждены применять сложные логистические и финансовые цепочки — все это создает предпосылки для пересмотра цен», — комментировал глава компании Максим Соколов. До этого «АвтоВАЗ» повышал стоимость автомобилей осенью 2023 года.



По подсчету портала Autonews, в мае российский автогигант переписал ценники в сторону увеличения на большинство автомобилей марки Lada. Однако корректировка не затронула модель Lada Vesta, а также базовую Granta.

Так, стоимость базовой версии Granta не изменилась и осталась на уровне 699 900 рублей. При этом четырехдверка в версии Classic теперь стоит 851 000 рублей (в прошлом месяце — 799 900 рублей). Комплектации Classic 23 и Classic 24 обойдутся в 900 000 и 911 000 рублей соответственно (в начале мая — 848 900 и 859 900 рублей соответственно).



Цены на седан в версиях Comfort 23 и 24 стартуют от 1 011 000 и 1 022 000 рублей (прежняя цена начиналась от 959 900 и 970 900 рублей соответственно). Самая дорогая Lada Granta в спецверсии Club 24 сейчас стоит 1 097 000 рублей против 1 045 900 месяцем ранее.

Внедорожник Lada Niva Legend можно купить за 881 000 рублей. До этого машина стоила от 829 900 рублей. Цена на внедорожник Lada Niva Travel начинается от 1 250 000 рублей против 1 198 900 рублей ранее.

Ранее в апреле дорожал также «Москвич». Правда, по данным Autonews, повышение коснулось машин 2024 года выпуска, тогда как на машины 2023 года, наоборот, давали скидки. Разница составила 64–65 тысяч рублей. К примеру, базовая версия кроссовера «Москвич 3» достигла 1 655 000 рублей, что на 65 тысяч рублей дороже, чем прошлогодний аналог. Можно предполагать, что по мере истощения стоков средняя цена тоже начала расти.



Кроссовер Aurus Komendant 2024 года выпуска в мае дилеры предлагают за 50,4 млн рублей, что на 2,3 млн дороже прошлогоднего аналога. Впрочем, по данным отраслевых порталов, три месяца назад автомобиль стоил на 20 % дешевле — 35,3–41,5 млн рублей.



Также выросли цены на автомобили марки Solaris, производство которых возобновилось на бывшем заводе Hyundai в Петербурге в начале 2024 года. Например, Solaris HC (аналог Hyundai Creta) в базовой комплектации Classic стоит 2 950 000 рублей, тогда как в начале месяца такую же машину предлагали почти на 80 тыс. дешевле. Рекомендованные цены на сайте производителя при этом ниже тех, что устанавливают дилеры.

Зачем повышать утильсбор?

Утилизационный сбор — это обязательный разовый платёж, который вносят импортеры и производители или покупатели машин в бюджет государства. Формально — это плата за экологию, а именно за утилизацию автомобиля после завершения его эксплуатации. Но по факту это налог на импорт: отечественным производителям государство дает субсидии в размере утильсбора.



О необходимости повысить этот платеж президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил еще в апреле 2024 года, выступая на экспертном совете комитета по промышленности Госдумы. По его мнению, только так можно противостоять китайской экспансии. «Продажи легковых автомобилей в самом Китае в прошлом году превысили 26 млн штук, что позволяет их брендам за счет эффекта масштаба предоставлять долгосрочные и практически неограниченные по размеру скидки на внешних рынках, включая и российский», — говорил он.

Иными словами, китайским концернам все еще выгоднее ввозить готовые автомобили, чем инвестировать в локализацию. А это ставит под вопрос рентабельность проектов перезапуска остановившихся автозаводов, которые реализуются совместно с партнерами из Поднебесной, признавал в интервью в «Фонтанке» генеральный директор «Автозавода Санкт-Петербург» Иван Миронов. «Нам очень тяжело конкурировать с их агрессивной ценовой политикой, нет возможности опуститься ниже определенной планки. Иначе мы будем просто генерировать минусы», — говорил он.



Как вырастут цены

Предложения по индексации утилизационного сбора на прошлой неделе опубликовал председатель комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенёв на своей странице во «ВКонтакте». Правительство РФ готово оперативно их рассмотреть, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Депутаты предлагают повышать «налог на импорт» не разово, а каждый год — с 2024-го по 2030-й включительно. Уже в этом году утильсбор на машины с двигателями внутреннего сгорания от 1 до 2 л предлагается поднять с 300,6 тыс. до 556,1 тыс. рублей. В 2025 году — до 667,3 тыс. рублей, а к 2030-му сумма платежа достигнет 1,17 млн рублей, то есть в четыре раза больше, чем сейчас.

Утильсбор на электроавтомобили в 2024 году предлагается поднять до 1,1 млн рублей, а к 2030 году — до 2,23 млн рублей. Также предусмотрена индексация платежа для грузовиков, прицепов и полуприцепов. По мнению Владимира Гутенёва, такая мера нужна не для «комфорта отечественных производителей», а для того, чтобы способствовать привлечению инвестиций в локальное производство авто и их компонентов.

Фото: страница Владимира Гутенева во «ВКонтакте» Поделиться Поделиться





Повышение для автомобилей с двигателями свыше 2 л, вероятно, будет пропорциональным, считает Вячеслав Жигалов. Сейчас платеж составляет 845 тыс. рублей.



Следствием увеличения ставок будет рост цен, уверен эксперт. «Ведь в конце концов гражданам за всё это платить», — комментирует он. По мнению Вячеслава Жигалова, протекционизм может отпугнуть иностранных инвесторов, но не сделает отечественную продукцию более доступной. «В отсутствие конкуренции не существует никаких стимулов для инноваций», — подчеркивает он.



Рост ставок может ударить и по бизнесу самих автодилеров. Если машины подорожают, их будут меньше покупать, комментировал ранее президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев высказывал опасение, что в случае резкого увеличения налога на импорт российский рынок могут покинуть несколько китайских марок.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

