В России готовится список безопасных стран для возобновления полетов. СМИ узнали о 13 возможных направлениях

Оперштаб по предупреждению распространения коронавируса в РФ одобрил возобновление международного авиасообщения в два этапа и поручил Роспотребнадзору, Росавиации и МИД подготовить список безопасных стран.



«Росавиации совместно с МИДом России и Роспотребнадзором представить в правительство РФ согласованный список иностранных государств, с которыми возможно восстановление авиасообщения на первом этапе», — цитирует 9 июля протокол заседания оперштаба ТАСС.



Издание «Турдом» со ссылкой на документ «О перечне зарубежных стран для возобновления авиасообщения» сообщило, что Роспотребнадзор уже мог подготовить собственные рекомендации по безопасным направлениям. Сейчас всего 9 европейских стран могут полностью соответствовать российским критериям. В список вошли Финляндия, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша и Великобритания. Кроме того, не представляют опасности для путешественников некоторые азиатские направления: Вьетнам, Монголия, Шри-Ланка и даже Китай.

