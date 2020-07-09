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09.07.2020 11:14
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Finnair что-то знает? Финны планируют рейсы в Петербург уже в августе

Государственный авиаперевозчик Финляндии опубликовал расписание полетов на конец лета, где нашлось место и российскому направлению.

«В августе Finnair откроет больше маршрутов в <...> Санкт-Петербург», — сообщается 9 июля в пресс-релизе авиаперевозчика.

В компании заявили, что после открытия границ Finnair намерен в июле нарастить перелеты по 30 направлениям, среди которых Европа и Азия. Из Финляндии в этом месяце можно будет улететь в Амстердам, Берлин, Брюссель, Будапешт, Копенгаген, Дюссельдорф, Франкфурт, Женеву, Гамбург, Лондон, Манчестер, Мюнхен, Осло, Париж, Прагу, Ригу, Стокгольм, Таллин, Вену, Вильнюс и Цюрих. Финская компания собирается возобновить полеты в Гонконг, Сеул и Токио, а также Шанхай после согласования с властями.

Граница Финляндии для россиян закрыта до середины июля, после чего власти республики пообещали пересмотреть свое решение. При этом минтрансы двух стран начали обсуждение пассажирского сообщения. Визовые центры Суоми в РФ возобновили выдачу виз. В Петербурге документы будут доставляться курьерской службой.

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Они управляются из Брюсселя-Вашингтона, и капуста у них брюссельская, розовая, кто их там спросит: хотят они , не хотят они. Внешнее управление. Еврокомиссары.
You’ll never walk alone
новость ради новости. авиакомпания и на июль ранее сверстывала в РФ график, потом откатывала в связи с продлением локдауна
vivich
Проснитесь, господа!
"Граница Финляндии для россиян закрыта до середины июля, после чего власти республики пообещали пересмотреть свое решение"
Вчера уже был опубликован список, для кого открыты границы с 13 июля. России в этом списке нет!!!
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