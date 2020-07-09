Finnair что-то знает? Финны планируют рейсы в Петербург уже в августе

Finnair что-то знает? Финны планируют рейсы в Петербург уже в августе
Государственный авиаперевозчик Финляндии опубликовал расписание полетов на конец лета, где нашлось место и российскому направлению.
«В августе Finnair откроет больше маршрутов в <...> Санкт-Петербург», — сообщается 9 июля в пресс-релизе авиаперевозчика.
В компании заявили, что после открытия границ Finnair намерен в июле нарастить перелеты по 30 направлениям, среди которых Европа и Азия. Из Финляндии в этом месяце можно будет улететь в Амстердам, Берлин, Брюссель, Будапешт, Копенгаген, Дюссельдорф, Франкфурт, Женеву, Гамбург, Лондон, Манчестер, Мюнхен, Осло, Париж, Прагу, Ригу, Стокгольм, Таллин, Вену, Вильнюс и Цюрих. Финская компания собирается возобновить полеты в Гонконг, Сеул и Токио, а также Шанхай после согласования с властями.
Граница Финляндии для россиян закрыта до середины июля, после чего власти республики пообещали пересмотреть свое решение. При этом минтрансы двух стран начали обсуждение пассажирского сообщения. Визовые центры Суоми в РФ возобновили выдачу виз. В Петербурге документы будут доставляться курьерской службой.