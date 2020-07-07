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07.07.2020 12:09
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Евросоюз в середине июля обсудит открытие границ для россиян

Посол Европейского союза в РФ Маркус Эдерер рассказал, что Брюссель намерен в ближайшее время обсудить расширение числа стран, гражданам которых разрешен выезд в ЕС. В предыдущую версию списка Россия не попала.

«Мы составляем этот список на основании предложений Европейской комиссии с учетом ряда критериев. Пересмотр списка будет проводиться в середине июля», — цитирует 7 июля заявление Эдерера ТАСС.

Дипломат не стал давать прогноз, кто может войти в обновленный список, назвав разговоры об этом «преждевременными».

Ранее Европейская комиссия призвала членов союза сохранить «ограничения для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС». Финляндия, руководствуясь этими рекомендациями, продлила запрет на въезд для россиян до середины июля. Власти России и Суоми при этом уже ведут переговоры о возобновлении пассажирского сообщения.

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Комментарии (5)

SERGEY111
Есть письмо от финнов - планируемая дата 1 сентября .
DEMOMON
Сдался нам этот евросоюз.
Павел Михайлов
Не откроют наши Иначе как будут масками спекулировать Заводики ведь куплены. Надо отбивать вложенное
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