Евросоюз в середине июля обсудит открытие границ для россиян

Посол Европейского союза в РФ Маркус Эдерер рассказал, что Брюссель намерен в ближайшее время обсудить расширение числа стран, гражданам которых разрешен выезд в ЕС. В предыдущую версию списка Россия не попала.
«Мы составляем этот список на основании предложений Европейской комиссии с учетом ряда критериев. Пересмотр списка будет проводиться в середине июля», — цитирует 7 июля заявление Эдерера ТАСС.
Дипломат не стал давать прогноз, кто может войти в обновленный список, назвав разговоры об этом «преждевременными».
Ранее Европейская комиссия призвала членов союза сохранить «ограничения для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС». Финляндия, руководствуясь этими рекомендациями, продлила запрет на въезд для россиян до середины июля. Власти России и Суоми при этом уже ведут переговоры о возобновлении пассажирского сообщения.