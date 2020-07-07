Евросоюз в середине июля обсудит открытие границ для россиян

Посол Европейского союза в РФ Маркус Эдерер рассказал, что Брюссель намерен в ближайшее время обсудить расширение числа стран, гражданам которых разрешен выезд в ЕС. В предыдущую версию списка Россия не попала.



«Мы составляем этот список на основании предложений Европейской комиссии с учетом ряда критериев. Пересмотр списка будет проводиться в середине июля», — цитирует 7 июля заявление Эдерера ТАСС.



Дипломат не стал давать прогноз, кто может войти в обновленный список, назвав разговоры об этом «преждевременными».

