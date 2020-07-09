Оперштаб по коронавирусу поддержал возобновление международного авиасообщения. Российские аэропорты начали проверять на готовность к полетам в другие страны

Возобновление полетов в другие страны стало одной из главных тем заседания оперштаба по предупреждению распространения коронавируса в РФ.



«Минтранс РФ до 13 июля оценит готовность аэропортов РФ к возобновлению международного авиасообщения», — цитирует 9 июля текст протокола заседания ТАСС.



Авиасообщение будет восстановлено в два этапа. Роспотребнадзор, Росавиация и МИД должны подготовить список направлений, куда россиянам разрешат летать. Важным условием для возобновления авиасообщения станет санитарно-эпидемиологическая ситуация в той или иной стране.

