Оперштаб по коронавирусу поддержал возобновление международного авиасообщения. Российские аэропорты начали проверять на готовность к полетам в другие страны
Возобновление полетов в другие страны стало одной из главных тем заседания оперштаба по предупреждению распространения коронавируса в РФ.
«Минтранс РФ до 13 июля оценит готовность аэропортов РФ к возобновлению международного авиасообщения», — цитирует 9 июля текст протокола заседания ТАСС.
Авиасообщение будет восстановлено в два этапа. Роспотребнадзор, Росавиация и МИД должны подготовить список направлений, куда россиянам разрешат летать. Важным условием для возобновления авиасообщения станет санитарно-эпидемиологическая ситуация в той или иной стране.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что РФ готова открыть границы с другими странами, но только при условии взаимности.
Премьер-министр России Михаил Мишустин еще в июне дал поручение Росавиации и Роспотребнадзору проработать варианты возобновления международного авиасообщения. В Минтрансе не стали называть точную дату, когда разрешат полеты в другие страны. Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе предположила, что полеты по популярным туристическим направлениям будут доступны для россиян только осенью. При этом некоторые авиакомпании, например Finnair и Turkish Airlines, уже собираются летать в Россию.