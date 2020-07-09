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09.07.2020 11:40
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Оперштаб по коронавирусу поддержал возобновление международного авиасообщения. Российские аэропорты начали проверять на готовность к полетам в другие страны

Возобновление полетов в другие страны стало одной из главных тем заседания оперштаба по предупреждению распространения коронавируса в РФ.

«Минтранс РФ до 13 июля оценит готовность аэропортов РФ к возобновлению международного авиасообщения», — цитирует 9 июля текст протокола заседания ТАСС.

Авиасообщение будет восстановлено в два этапа. Роспотребнадзор, Росавиация и МИД должны подготовить список направлений, куда россиянам разрешат летать. Важным условием для возобновления авиасообщения станет санитарно-эпидемиологическая ситуация в той или иной стране.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что РФ готова открыть границы с другими странами, но только при условии взаимности.

Премьер-министр России Михаил Мишустин еще в июне дал поручение Росавиации и Роспотребнадзору проработать варианты возобновления международного авиасообщения. В Минтрансе не стали называть точную дату, когда разрешат полеты в другие страны. Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе предположила, что полеты по популярным туристическим направлениям будут доступны для россиян только осенью. При этом некоторые авиакомпании, например Finnair и Turkish Airlines, уже собираются летать в Россию.

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Комментарии (2)

pitmenspb
Думаю что 6-ке стран красного списка ЕС (США, Бразилия, Индия, Россия, Перу, Чили) - этот туристический сезон не светит в гос-вах ЕС.
NikiMagnusson
Под "другими странами" имеется ввиду видимо СНГ.
И возможно Турция, Хорватия, Доминикана и Болгария с 27 июля
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