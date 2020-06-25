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25.06.2020 13:09
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Турция надеется на три рейса в неделю из Петербурга уже в июле. Гостиницы Антальи готовы принять туристов

Турецкий министр туризма и культуры рассказал о намерении возобновить авиасообщение с Россией.

«Конечно, у нас есть приоритеты. Есть государства «Топ-20», но нам нужно открыть сообщение со всеми 130 странами, с которыми у нас были прямые рейсы», — заявил 25 июня Мехмет Эрсой изданию Haberler, комментируя возобновление авиасообщения с Россией.

По его словам, Турция с июля планирует начать принимать туристов из России, Германии и Великобритании — важнейших игроков для местной туротрасли.

В ассоциации туроператоров РФ подтвердили https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/51856.html, что переговоры с турецкой стороной ведутся и «ситуация с возобновлением авиасообщения с Россией может разрешиться в течение ближайших 10 дней».

Ранее турецкий перевозчик Turkish Airlines заявил о намерении начать летать в Россию с середины июля. В планах у авиакомпании запустить с 17 июля три рейса в неделю в Санкт-Петербург.

По данным ассоциации, турецкие отельеры уже начали готовиться к приему туристов. Так, 170 популярных отелей Анталии намерены возобновить работу в сезон, а 30 гостиниц уже открылись.

Турецкие власти не стали отказываться от туристического сезона из-за коронавируса. В начала июня Турция объявила о возобновлении авиасообщения с другими странами.

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Комментарии (1)

260578211
В текущей ситуации у кого то хватит ума и он рискнет поехать заграницу? )))
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