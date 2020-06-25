Турция надеется на три рейса в неделю из Петербурга уже в июле. Гостиницы Антальи готовы принять туристов

Турецкий министр туризма и культуры рассказал о намерении возобновить авиасообщение с Россией.



«Конечно, у нас есть приоритеты. Есть государства «Топ-20», но нам нужно открыть сообщение со всеми 130 странами, с которыми у нас были прямые рейсы», — заявил 25 июня Мехмет Эрсой изданию Haberler, комментируя возобновление авиасообщения с Россией.



По его словам, Турция с июля планирует начать принимать туристов из России, Германии и Великобритании — важнейших игроков для местной туротрасли.



В ассоциации туроператоров РФ подтвердили https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/51856.html, что переговоры с турецкой стороной ведутся и «ситуация с возобновлением авиасообщения с Россией может разрешиться в течение ближайших 10 дней».

