Турция надеется открыть туристический сезон уже в конце мая. Страна опережает РФ по количеству случаев коронавируса в два раза
Турецкий министр культуры и туризма заверил, что COVID-2019 не помешает открыть туристический сезон уже в конце мая.
«Я уверен, что туристический сезон начнется в конце мая», — цитирует 18 апреля заявление Мехмета Нури Эрсой CNN Turk.
По его словам, власти понимают важность туристической отрасли для экономики, поэтому подготовили меры поддержки для пострадавших из-за коронавируса компаний. В частности, он упомянул, что персонал таких фирм получит дополнительные пособия, а банки предоставят льготные кредиты.
Напомним, что Турция вынуждена была перенести начало туристического сезона из-за пандемии. В 2019 году эта страна была самым популярным направлением для поездок у россиян.
В данный момент в Турции выявлено уже 78,5 тысячи случаев коронавируса, в России —