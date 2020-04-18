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18.04.2020 15:01
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Турция надеется открыть туристический сезон уже в конце мая. Страна опережает РФ по количеству случаев коронавируса в два раза

Турецкий министр культуры и туризма заверил, что COVID-2019 не помешает открыть туристический сезон уже в конце мая.

«Я уверен, что туристический сезон начнется в конце мая», — цитирует 18 апреля заявление Мехмета Нури Эрсой CNN Turk.

По его словам, власти понимают важность туристической отрасли для экономики, поэтому подготовили меры поддержки для пострадавших из-за коронавируса компаний. В частности, он упомянул, что персонал таких фирм получит дополнительные пособия, а банки предоставят льготные кредиты.

Напомним, что Турция вынуждена была перенести начало туристического сезона из-за пандемии. В 2019 году эта страна была самым популярным направлением для поездок у россиян.

В данный момент в Турции выявлено уже 78,5 тысячи случаев коронавируса, в России — 36 793.

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Комментарии (5)

155296642
Турция далеко не самая безопасная страна для туризма.
Да и с российскими паспортами в ближайшее время вряд ли куда пустят.
http://cvd.tw1.ru/
footballer
То есть Турция готова принять сотни тысяч потенциальных носителей ковида? Ну ок, только не выпускайте их обратно потом.
Mimic
Какой опасный мечтатель.
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