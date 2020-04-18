Турция надеется открыть туристический сезон уже в конце мая. Страна опережает РФ по количеству случаев коронавируса в два раза

По его словам, власти понимают важность туристической отрасли для экономики, поэтому подготовили меры поддержки для пострадавших из-за коронавируса компаний. В частности, он упомянул, что персонал таких фирм получит дополнительные пособия, а банки предоставят льготные кредиты.

«Я уверен, что туристический сезон начнется в конце мая», — цитирует 18 апреля заявление Мехмета Нури Эрсой CNN Turk .

Турецкий министр культуры и туризма заверил, что COVID-2019 не помешает открыть туристический сезон уже в конце мая.

Напомним, что Турция вынуждена была перенести начало туристического сезона из-за пандемии. В 2019 году эта страна была самым популярным направлением для поездок у россиян.