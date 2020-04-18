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18.04.2020 10:45
48
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Общее число инфицированных коронавирусом в Петербурге превысило 1600

139 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в Петербурге. Общее число инфицированных в городе перевалило за полторы тысячи.

«Оперативные данные по состоянию на 18 апреля: 36 793 случая заболевания», — уточнили в общероссийском оперативном штабе.

В стране зафиксировано 4785 новых зараженных COVID-2019. Большая часть новых случаев приходится на Москву, где нашли 2649 заболевших. На второй строчке Московская область с 428. В тройке также остается и Петербург с 139 новыми случаями за сутки. Всего в городе 1646 заболевших.

За день в России умерло 40 пациентов с COVID-2019. Общее число смертей достигло 313. 3057 человек выздоровели.

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Комментарии (48)

dragvs
Четко обогнали Италию по темпам заражения за тот же период. Делайте выводы, господа.
lsv.spb
Комментируют в-основном одни и те же проплаченные провокаторы.
nuga
Из них столько 1600 выздоровят. Вирус не вечен,это не ВИЧ. Увлекательная игра в борьбу с ветрянными мельницами и заработком на изоляции людей. Сколько обогатится и сколько обанкротится,
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