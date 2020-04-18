Общее число инфицированных коронавирусом в Петербурге превысило 1600
139 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в Петербурге. Общее число инфицированных в городе перевалило за полторы тысячи.
«Оперативные данные по состоянию на 18 апреля: 36 793 случая заболевания», — уточнили в общероссийском оперативном штабе.
В стране зафиксировано 4785 новых зараженных COVID-2019. Большая часть новых случаев приходится на Москву, где нашли 2649 заболевших. На второй строчке Московская область с 428. В тройке также остается и Петербург с 139 новыми случаями за сутки. Всего в городе 1646 заболевших.
За день в России умерло 40 пациентов с COVID-2019. Общее число смертей достигло 313. 3057 человек выздоровели.