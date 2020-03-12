Турция переносит начало туристического сезона, чтобы уберечься от коронавируса

Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой рекомендовал туроператорам начинать организацию поездок в страну после 15 апреля.

Министр торговли Рухсар Пекджан, в свою очередь, пообещал перенести все проводимые в Турции международные выставки на конец апреля, пишет 12 марта Lenta.ru со ссылкой на Anadolu.

В Анкаре выразили опасения, что, учитывая ситуацию в Европе, высок риск широкого распространения заболевания в Турции.