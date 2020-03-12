Турция переносит начало туристического сезона, чтобы уберечься от коронавируса
Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой рекомендовал туроператорам начинать организацию поездок в страну после 15 апреля.
Министр торговли Рухсар Пекджан, в свою очередь, пообещал перенести все проводимые в Турции международные выставки на конец апреля, пишет 12 марта Lenta.ru со ссылкой на Anadolu.
В Анкаре выразили опасения, что, учитывая ситуацию в Европе, высок риск широкого распространения заболевания в Турции.
11 марта в Турции был выявлен первый заболевший COVID-2019. Местный житель заразился во время поездки в Европу.
Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».
По последним данным, число случаев коронавируса в мире превысило 120 тысяч. Более 4,3 тысячи человек умерли.