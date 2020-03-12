FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
71.47р81.02р
12.03.2020 08:58
2
Печать

Турция переносит начало туристического сезона, чтобы уберечься от коронавируса

Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой рекомендовал туроператорам начинать организацию поездок в страну после 15 апреля.

Министр торговли Рухсар Пекджан, в свою очередь, пообещал перенести все проводимые в Турции международные выставки на конец апреля, пишет 12 марта Lenta.ru со ссылкой на Anadolu.

В Анкаре выразили опасения, что, учитывая ситуацию в Европе, высок риск широкого распространения заболевания в Турции.

11 марта в Турции был выявлен первый заболевший COVID-2019. Местный житель заразился во время поездки в Европу.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

По последним данным, число случаев коронавируса в мире превысило 120 тысяч. Более 4,3 тысячи человек умерли.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

idiot
АхахАх - зачем нам Турция, если у нас есть Крымнаш.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний