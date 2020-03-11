На планете Земля объявлена пандемия коронавируса. Что теперь будет и как уцелеть?

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Что случилось?

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве, что COVID19 может быть охарактеризована как пандемия, а количество случаев заражения и смертей увеличится.

Никогда такого не было — и вот опять?

Предыдущая пандемия по версии ВОЗ была недавно (если сравнивать с Юстиниановой чумой, так и вовсе — вчера) в 2009 году. Вирус гриппа H1N1, который называли «свиным», распространился среди жителей нескольких географически изолированных регионов, что соответствует действующим критериям пандемии. Тогда эксперты ВОЗ особо подчеркивали, что произносят это громкое слово исключительно из-за географического распространения вируса, а не из-за его опасности для человека. Через месяц в ВОЗ заявили, что за год «свиным гриппом» заболеет треть населения планеты. О том, что пандемия гриппа A/H1N1 официально закончилась, глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан объявила 10 августа 2010 года.



И что, с 2009 года ни одной пандемии не было?

Были и есть. Прямо сейчас в мире происходит пандемия вируса иммунодефицита человека, пандемия гриппа, а также множество пандемий других инфекционных заболеваний, которые начали свою карьеру значительно раньше, чем коронавирус, и уже присутствуют на большинстве континентов. Ныне бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в 2010 году предупреждал о приближении пандемии холеры. А в 2013 году ВОЗ размышляла, не присвоить ли статус пандемии новому «птичьему гриппу» (вирус А (H7N9), который появился в Китае. Кстати, буквально вчера, 10 марта, стало известно, что второй в истории человечества инфицированный пациент полностью излечился от вич после пересадки костного мозга. Но всем, конечно, интереснее читать про коронавирус.

А что изменится теперь, когда объявлена пандемия коронавируса?

Эксперты-инфекционисты, которые видели не одну пандемию, заявили «Фонтанке», что принципиально не изменится ничего: в условиях пандемии надо предпринимать все те же меры, что и до ее объявления. Массовые мероприятия будут отменять (что и так происходит), для граждан, которые вернулись из неблагополучных с точки зрения коронавируса (в условиях пандемии — практически из всех) стран будут организовывать карантин, начатая работа над вакциной против коронавируса продолжится.

