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04.06.2020 14:38
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Турция восстанавливает авиасообщение с 40 странами. Россия в список не попала

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило о возобновлении международного авиасообщения с 10 июня.

«Турция планирует постепенно возобновить рейсы в 40 государств в июне. Предварительные договоренности о взаимных полетах достигнуты с 15 странами», — цитирует 4 июня заявление министра транспорта Адиля Караисмаилоглу Reuters.

По его словам, в июне будут возобновлены рейсы в Германию, Швейцарию, Австрию, Грецию, Катар, Южную Корею, Норвегию и ряд других стран. Россию турецкий министр не упомянул. Первые лайнеры вылетят 10 июня в Болгарию, Катар, Грецию, Бахрейн и на север Кипра.

Караисмаилоглу подчеркнул, что в будущем Турция намерена провести переговоры с 92 государствами о возобновлении полетов.

Ранее турецкие власти запланировали начало туристического сезона на конец мая, предупредив о введении с 1 июня тестов на COVID-2019 для всех прибывающих пассажиров. Позже стало известно, что Турция пока передумала пускать российских туристов с июня.

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Комментарии (4)

f0ntan
Турки открывают авиасообщение для стран, чьи туристы более расточительны и оставляют больше от своих поездок
261254291
Вы, хохлоботы из Бердичева, конечно нет!
Barmaley_5e4d0211d3423
Нигде в итоге россиян не ждут ...
Может мы не всё знаем?
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