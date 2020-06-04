Турция восстанавливает авиасообщение с 40 странами. Россия в список не попала
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило о возобновлении международного авиасообщения с 10 июня.
«Турция планирует постепенно возобновить рейсы в 40 государств в июне. Предварительные договоренности о взаимных полетах достигнуты с 15 странами», — цитирует 4 июня заявление министра транспорта Адиля Караисмаилоглу Reuters.
По его словам, в июне будут возобновлены рейсы в Германию, Швейцарию, Австрию, Грецию, Катар, Южную Корею, Норвегию и ряд других стран. Россию турецкий министр не упомянул. Первые лайнеры вылетят 10 июня в Болгарию, Катар, Грецию, Бахрейн и на север Кипра.
Караисмаилоглу подчеркнул, что в будущем Турция намерена провести переговоры с 92 государствами о возобновлении полетов.
Ранее турецкие власти запланировали начало туристического сезона на конец мая, предупредив о введении с 1 июня тестов на COVID-2019 для всех прибывающих пассажиров. Позже стало известно, что Турция пока передумала пускать российских туристов с июня.