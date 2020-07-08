Матвиенко: Россия готова открыть границы с другими странами, но только при условии взаимности
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ готова выйти из самоизоляции.
«Граница имеет две стороны. Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу... Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан», — цитирует 8 июля заявление Валентины Матвиенко РИА Новости.
При этом председатель Совфеда подчеркнула важность соблюдения санитарных мер. Она заверила, что это вопрос не политики, а санитарно-эпидемиологических требований.
В конце марта российское правительство подписало постановление, временно ограничившее передвижение через государственную границу РФ, для борьбы с коронавирусом. Из этого правила был сделан ряд исключений, однако, например, люди с двумя паспортами столкнулись с трудностями при выезде из РФ. Чуть позже в постановление были внесены поправки. Премьер Михаил Мишустин анонсировал открытие границ в июне. В июле в Кремле подтвердили, что наша страна уже ведет переговоры с другими странами о возобновлении пассажирских перевозок. В частности, такие встречи провели с представителями Турции и Финляндии. ЕС в середине июля вернется к обсуждению открытия границ для россиян.