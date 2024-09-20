«А в "Айфонах" закладочки нет»? На российском госТВ обсудили взрывы ливанских пейджеров

Взрывы пейджеров и человеческие жертвы среди представителей Хезболлы и мирного населения горячо обсуждали на российском госТВ на этой неделе. Еще одна тема для дискуссий — разборки внутри российской оппозиции.
Подборку телевизионных эфиров 20 сентября публикует тг-канал «Фонтанка SPB Online». Вот основные тезисы, выдвинутые ведущими и гостями отечественных общественно-политических ток-шоу:
- Израиль «узаконил терроризм, как способ ведения войны». Неизвестно, «откуда и кто может нас убить», и нет ли «закладочек в «Айфонах»».
- Есть задача «не наводить панику перед телезрителями» России, ведь микроволновки и стиральные машинки взрываться не будут.
- Разборки МБХ* и ФБК** — это битва жаб и гадюк, в конце которой родится Яшин***.
Кто сейчас объединяет российскую оппозицию, и когда ждать явления «неведомой зверушки», смотрите в нашей постоянной рубрике.
*МБХ — Михаил Борисович Ходорковский, признан в РФ иностранным агентом.
**«Фонд борьбы с коррупцией», ФБК — НКО-иноагент, экстремистская организация, ее деятельность запрещена на территории РФ.
*** Илья Валерьевич Яшин — признан в РФ иностранным агентом.