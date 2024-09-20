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    «А в "Айфонах" закладочки нет»? На российском госТВ обсудили взрывы ливанских пейджеров

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    Взрывы пейджеров и человеческие жертвы среди представителей Хезболлы и мирного населения горячо обсуждали на российском госТВ на этой неделе. Еще одна тема для дискуссий — разборки внутри российской оппозиции.

    Подборку телевизионных эфиров 20 сентября публикует тг-канал «Фонтанка SPB Online». Вот основные тезисы, выдвинутые ведущими и гостями отечественных общественно-политических ток-шоу:

    • Израиль «узаконил терроризм, как способ ведения войны». Неизвестно, «откуда и кто может нас убить», и нет ли «закладочек в «Айфонах»».
    • Есть задача «не наводить панику перед телезрителями» России, ведь микроволновки и стиральные машинки взрываться не будут.
    • Разборки МБХ* и ФБК** — это битва жаб и гадюк, в конце которой родится Яшин***.

    Кто сейчас объединяет российскую оппозицию, и когда ждать явления «неведомой зверушки», смотрите в нашей постоянной рубрике.

    *МБХ — Михаил Борисович Ходорковский, признан в РФ иностранным агентом.

    **«Фонд борьбы с коррупцией», ФБК — НКО-иноагент, экстремистская организация, ее деятельность запрещена на территории РФ.

    *** Илья Валерьевич Яшин — признан в РФ иностранным агентом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    © Фонтанка.Ру

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