Капибары Ленинградского зоопарка въехали в обновленный вольер. Им понравилось всё, но больше всего — травка

Семейство капибар Ленинградского зоопарка заселилось в обновленный вольер, в котором сотрудники положили 50 рулонов натурального газона и заменили декорации. О том, как животные освоились на новом старом месте, рассказала пресс-служба зоопарка.

Работы длились около пяти часов, и в результате был постелен новый газон, установлены различные спилы вяза и липы и укрытие для капибар из полых пней. За ходом работ с интересом наблюдала соседка — жираф Соня.

«Новая конструкция позволит работникам зоопарка обогащать среду обитания капибар еще большим количеством интересных предметов», — говорится в сообщении.



Капибарам подарок пришелся по душе: они с любопытством начали изучать новые предметы в своем вольере. Самой привлекательной для них стала зеленая травка, которую можно было пожевать, рассказали работники Ленинградского зоопарка.