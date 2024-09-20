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    Президент ФИБА-Европа первым поздравил Кириленко с переизбранием на пост главы РФБ

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    Андрей Кириленко в третий раз подряд выиграл выборы на пост президента Российского федерации баскетбола. Он возглавляет организацию с 2015 года.

    Выборы проходили на безальтернативной основе. По данным «Фонтанки», кандидатуру Кириленко поддерживали в Министерстве спорта и Единой лиге ВТБ. В итоге за него проголосовали 143 из 144 делегатов. 1 человек воздержался.

    «Что сделаю в понедельник? Встану рано утром, отвезу дочку в школу. Поеду в тренажерный зал, а потом на работу», — признался Кириленко сразу после переизбрания.

    Также он заявил, что планирует завершить строительство базы для национальных команд. По его словам, до окончания работ остался год.

    Отметим, что одним из первых Кириленко с победой поздравил президент ФИБА-Европа Хорхе Гарбахоса. При этом, как признался глава РФБ, ждать возвращения сборной России по баскетболу на международную арену в ближайшем будущем не стоит.

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    Андрей КириленкоФИБА-ЕвропаПереизбраниеРФБ
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