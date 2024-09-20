Палата представителей США приняла законопроект об усилении безопасности кандидатов в президенты

В США Палата представителей единогласно приняла 20 сентября двухпартийный законопроект, который усилит защиту Секретной службой кандидатов в президенты от обеих партий — Трампа и Камалы Харрис, а также их коллег по вице-президентской гонке. Об этом сообщает NBC News.

Законопроект занимает всего три страницы и предоставляет Секретной службе широкие полномочия по определению уровня укомплектования штатов. Но если он будет подписан, Трампу и Харрис будет предоставлен тот же стандарт защиты Секретной службы, что и президенту Джо Байдену.

Принятие законопроекта произошло в то время, когда законодатели пытались решить, как бороться с растущими угрозами насилия в отношении крупных политических деятелей в США перед ноябрьскими выборами . Некоторые законодатели призвали к большему финансированию Секретной службы, в то время как другие заявили, что Секретная служба могла бы стать более эффективной, перераспределив ресурсы.

Бюджет Секретной службы неуклонно рос в последние годы. Конгресс выделил Секретной службе 3,1 млрд долларов на текущий 2024 финансовый год, что на 265,6 млн долларов превышает финансирование на 2023 финансовый год и значительно превышает 1,8 млрд долларов, выделенных десятилетие назад.

Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, был задержан 15 сентября после инцидента, который силовики назвали покушением на Трампа. Политик играл в гольф на своем поле во Флориде, и агент Секретной службы заметил ствол винтовки, торчащий из кустов. Трамп не пострадал. По данным Секретной службы, Раут не стрелял в политика. Мужчину удалось поймать благодаря свидетелю. Раут обвиняется по двум пунктам: хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. СМИ писали, что Раут бывал на Украине и пытался вербовать солдат для участия в украинском конфликте, но к нему относились несерьёзно.