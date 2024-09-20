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Общество Палата представителей США приняла законопроект об усилении безопасности кандидатов в президенты

Палата представителей США приняла законопроект об усилении безопасности кандидатов в президенты

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2 комментария

В США Палата представителей единогласно приняла 20 сентября двухпартийный законопроект, который усилит защиту Секретной службой кандидатов в президенты от обеих партий — Трампа и Камалы Харрис, а также их коллег по вице-президентской гонке. Об этом сообщает NBC News.

За принятие законопроекта было отдано 405 голосов, против не выступил никто. Голосование прошло через пять дней после второго предполагаемого покушения на бывшего президента Дональда Трампа.

Законопроект занимает всего три страницы и предоставляет Секретной службе широкие полномочия по определению уровня укомплектования штатов. Но если он будет подписан, Трампу и Харрис будет предоставлен тот же стандарт защиты Секретной службы, что и президенту Джо Байдену.

Принятие законопроекта произошло в то время, когда законодатели пытались решить, как бороться с растущими угрозами насилия в отношении крупных политических деятелей в США перед ноябрьскими выборами. Некоторые законодатели призвали к большему финансированию Секретной службы, в то время как другие заявили, что Секретная служба могла бы стать более эффективной, перераспределив ресурсы.

Далее рассмотрение законопроекта продолжится в Сенате.

Бюджет Секретной службы неуклонно рос в последние годы. Конгресс выделил Секретной службе 3,1 млрд долларов на текущий 2024 финансовый год, что на 265,6 млн долларов превышает финансирование на 2023 финансовый год и значительно превышает 1,8 млрд долларов, выделенных десятилетие назад.

Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, был задержан 15 сентября после инцидента, который силовики назвали покушением на Трампа. Политик играл в гольф на своем поле во Флориде, и агент Секретной службы заметил ствол винтовки, торчащий из кустов. Трамп не пострадал. По данным Секретной службы, Раут не стрелял в политика. Мужчину удалось поймать благодаря свидетелю. Раут обвиняется по двум пунктам: хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. СМИ писали, что Раут бывал на Украине и пытался вербовать солдат для участия в украинском конфликте, но к нему относились несерьёзно.

Это было второе покушение на Трампа за последнее время. Первое было совершено 13 июля во время предвыборного митинга.

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Палата представителей Секретная служба Дональд Трамп Покушение Камала Харрис Джо Байден Охрана
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Комментарии
2
Бородин П.Т.
1 час
Наушники выдадут?
276689045
2 часа
Предлагаю кандидатов в президенты США на время президентской гонки изолировать в бункере для их безопасности и все коммуникации проводить дистанционно по видео и аудио связи и в соц. сетях.
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