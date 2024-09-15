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Происшествия Рядом с Трампом снова стреляли. Союзники кандидата в президенты США заявили о новом покушении

Рядом с Трампом снова стреляли. Союзники кандидата в президенты США заявили о новом покушении

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5 комментариев

Кандидат в президенты США Дональд Трамп находится в безопасности после выстрелов «в непосредственной близости от него». Об этом 15 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление предвыборного штаба республиканца.

По данным CNN, Трамп играл в гольф в клубе Trump в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. По словам источника CNN, после инцидента заведение было немедленно закрыто.

По словам члена Конгресса Марджори Тейлор Грин, случившееся было новой попыткой покушения на Трампа. Однако, по данным источников New York Post, стрелявших было двое, и они целились друг в друга, а не по Трампу. Стрельба произошла в районе, известном высоким уровнем преступности, добавляет издание.

Сын политика, Дональд Трамп-младший написал в соцсети, что открывший стрельбу возле гольф-клуба человек, по предварительным данным, был задержан. По информации местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен автомат АК-47.

Покушение на Дональда Трампа совершили 13 июля во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании. В политика стреляли с крыши здания, расположенного рядом с местом проведения митинга. Как итог — стрелок задел пулей правое ухо Трампа. Один участник митинга погиб, двое были тяжело ранены. Известно, что человека, совершившего покушение на политика, убили.

Первый митинг на открытом воздухе после покушения Трамп провел 22 августа. Политик выступал за пуленепробиваемым ограждением.

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Комментарии
5
Сила в Правде!!
15 сентября 2024, 23:08
второй раз это уже цирк с конями трампа похоже решили окончательно слить.
ЮлияБорисовна
15 сентября 2024, 22:41
New York Post читать - себя не уважать.
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