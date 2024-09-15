Рядом с Трампом снова стреляли. Союзники кандидата в президенты США заявили о новом покушении

Кандидат в президенты США Дональд Трамп находится в безопасности после выстрелов «в непосредственной близости от него». Об этом 15 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление предвыборного штаба республиканца.

По данным CNN, Трамп играл в гольф в клубе Trump в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. По словам источника CNN, после инцидента заведение было немедленно закрыто.

По словам члена Конгресса Марджори Тейлор Грин, случившееся было новой попыткой покушения на Трампа. Однако, по данным источников New York Post, стрелявших было двое, и они целились друг в друга, а не по Трампу. Стрельба произошла в районе, известном высоким уровнем преступности, добавляет издание.