В Дональда Трампа стреляли во время встречи с избирателями. Политика увели с кровью на голове

Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил ранения во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. После звуков выстрелов он схватился за ухо, его увели с кровью на лице.
Как сообщает RSBN 14 июля, секретная служба выясняет обстоятельства стрельбы. На видео заметно, что когда охранники уводят Трампа со сцены, он взмахивает кулаком.
Позже Трамп сообщил, что он в порядке. NYT также написал о его нормальном самочувствии и о том, что он проходит медобследование.
78-летний экс-президент США Дональд Трамп является кандидатом от партии республиканцев, он противостоит нынешнему президенту-демократу Джозефу Байдену, которому 81 год. «Фонтанка» подробно рассказывала, как прошли их первые очные дебаты. О том, какие возможности для маневра есть у партии демократов, если здоровье Байдена не позволит ему продолжать президентскую гонку — читайте здесь.