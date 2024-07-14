    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    0 м/с, штиль

    760мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd87.74eur95.76

    В Дональда Трампа стреляли во время встречи с избирателями. Политика увели с кровью на голове

    1611
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил ранения во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. После звуков выстрелов он схватился за ухо, его увели с кровью на лице.

    Как сообщает RSBN 14 июля, секретная служба выясняет обстоятельства стрельбы. На видео заметно, что когда охранники уводят Трампа со сцены, он взмахивает кулаком.


    Позже Трамп сообщил, что он в порядке. NYT также написал о его нормальном самочувствии и о том, что он проходит медобследование.


    78-летний экс-президент США Дональд Трамп является кандидатом от партии республиканцев, он противостоит нынешнему президенту-демократу Джозефу Байдену, которому 81 год. «Фонтанка» подробно рассказывала, как прошли их первые очные дебаты. О том, какие возможности для маневра есть у партии демократов, если здоровье Байдена не позволит ему продолжать президентскую гонку — читайте здесь.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    hoboot14 Июл 2024 в 01:50
    может к лучшему. сами себя переселяют. может все и наладится...
    +0−1
    Artimenga14 Июл 2024 в 01:48
    Не удивлюсь, если окажется что стрелял некий украинский беженец, ранее арендовавший яхту Андромеда.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close