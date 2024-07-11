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    Если не Байден, то кто? Почему для демократов невозможен альтернативный кандидат в президенты США

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    5 комментариев
    Фото: Evan Vucci/AP/TASS
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    Кандидату в президенты Джо Байдену приходится противостоять своим и чужим: сопернику — республиканцу Дональду Трампу и внезапно прозревшим однопартийцам-демократам, обнаружившим, что лидер вовсе не в том состоянии, в каком хотелось бы. Почему это произошло и заменит ли демпартия Байдена практически накануне голосования, «Фонтанка» спросила у старшего научного сотрудника сектора внешней и внутренней политики США Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктории Журавлёвой.

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    — Виктория Юрьевна, в США разгоняется мнение, что дебаты Байдена и Трампа, состоявшиеся в эфире CNN в ночь на 28 июня, — спланированная акция по дискредитации Джо Байдена. Почему все делают вид, будто только что заметили его плачевное состояние?

    — Не думаю, что был план. Скорее, сработал классический эффект картинки, на которой видно, что один пожилой человек разговаривает с другим, тоже не мальчиком. Когда эти два образа оказались рядом, неожиданно стало очень заметно, что Байден сильно-сильно старше. Условно, вы кладете рядом фрукт, который давно лежит в холодильнике и кажется вполне нормальным, рядом со свежим. И понимаете, что разница существенная, давнишний фрукт и есть не хочется. Тут похожий фокус с совмещением на одной картинке двух вроде по-разному пожилых людей. То казалось, что 81 год — почтенный возраст для человека, но он же выполняет свои обязанности. Ан нет, это прям ужасно-преужасно. Поэтому паника: «Что же мы теперь будем делать? Ему ведь вот такому надо победить другого, бодрого».

    Первая леди США Джилл Байден продолжает заявлять, что она полностью поддерживает кампанию по переизбранию своего мужа, демократические ястребы — Клинтоны, Обама — за него. Они вот что, бессердечные такие? Им все равно, какое состояние здоровья у 81-летнего человека?

    — Я тоже пыталась понять, что это значит. Внимательно слушала его, и складывается ощущение, что Байден упорно считает себя единственной надеждой партии и его нельзя заменить. А жена, она же первая леди, — ближайший человек, который просто транслирует настроения своего мужа, понимает, что для него другого пути нет. А окружение — Обама, Клинтоны — после дебатов, кстати, были гораздо более сдержанными, чем обычно. Очевидно, они тоже увидели картинку и впечатлились, но не могут не поддержать Байдена. Одно дело, когда отдельные сенаторы публично заявляют о том, что партия в опасности и Байдену нужна альтернатива. Другое — Обамы и Клинтоны, формирующие позицию истеблишмента. Они сказали: «Мы с тобой». И это официальная позиция партии. Пока она такая.

    — Есть мнение, что для демократов Байден не просто пожилой мужчина, баллотирующийся в президенты. А человек, который работал 50 лет в конструкции под названием «американское государство» на то, чтобы занять президентское кресло, не нарушал установленные правила. В партии считают, что поддерживают не столько собственно Байдена, сколько систему. И в глобальном смысле его уход из президентской гонки нечто большее, чем смена кандидата.

    — Согласна, Байден — олицетворение системы. А система именно в том состоянии, в каком находится Байден. То есть это показатель системного кризиса, когда на первую должность страны баллотируется человек, которому сложно уже и ходить, и говорить. И то, что от соперников баллотируется чуть менее молодой кандидат, которому все это пока несложно, и неизвестно, что будет с ним через 4 года.
    Поддержка демпартией Байдена — вопрос равновесия системы. Все ходы, предлагаемые с конца июня и озвучиваемые журналистами, сложные. Если бы решение о его замене было принято в декабре прошлого года, например, то не было бы никакой проблемы. Поставили бы другого кандидата или нескольких, провели бы праймериз и проводили бы избирательную кампанию по обычной схеме.

    А сейчас по факту демократы стоят перед дилеммой: менять надо, но на кого? Национальный конвент пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. К этому времени нужно успеть зарегистрировать своего кандидата во всех штатах, иначе он просто не появится там в бюллетене. При этом еще и половина страны контролируется Республиканской партией, которая, конечно же, будет ставить палки в колеса. Им-то как раз другой кандидат от демократов не нужен, они уже все знают про Байдена, знают, как с ним бороться. Так что замена, во-первых, технически сложно выполнимая задача. Во-вторых, надо, чтобы Байден сам согласился уйти. На Национальном конвенте он должен сказать: «Я все-таки хочу уйти, все мои делегаты, проголосовавшие за меня, голосуйте, пожалуйста, вот за этого человека, он — как я». Все другие сценарии могут рассматриваться как революция в партии. Переворот. Такого в истории Соединенных Штатов пока не было.

    Поэтому Байден сейчас — единственный, наверное, кандидат. Да, они с ним могут проиграть. Да, все печально выглядит с точки зрения имиджа партии. Но она фактически загнана в угол. Он превратил демократов в партию заложников, и она вынуждена играть по его правилам, других нет.

    — Одно дело однопартийцы, другое — спонсоры кампании. А они тоже ропщут. Что, если доноры откажутся от финансирования Байдена? Он-то уже сказал, что его не волнует, что думают миллионеры.

    — Американская избирательная система предполагает финансирование смешанного характера, в том смысле, что в ней есть очень большая доля бизнеса. И это еще один из ответов на вопрос, почему истеблишмент поддержал Байдена: пока они демонстрируют единство и поддержку этому кандидату, традиционные для демократической партии доноры никуда не денутся.

    — Допустим, Байден участвует в выборах, выигрывает, но чем старше человек, тем хуже здоровье. Хоть он и грозится президентствовать до 2028 года, велик риск оказаться недееспособным до истечения срока полномочий президентства. Тогда назначаются досрочные выборы президента или его обязанности исполняет вице-президент?

    — В Конституции США прописано, что вице-президент выполняет обязанности главы государства до истечения срока его полномочий. Традиционно переизбранный на второй срок президент не меняет своего вице.

    — Американские СМИ пишут, что на ее место следует поставить Барака Обаму.

    — Много чего пишут. Барак Обама, конечно же, не пойдет в Белый дом. Был там президентом, а теперь вице-президент? Нет. Разговоры связаны с тем, что Камалу опасаются, потому что она себя за четыре года не проявила как человек, которому точно можно доверить президентство. Она обычный такой вице-президент, который остается за спиной лидера страны. Плюс она не сильно популярна. Хотя, на мой взгляд, все это ни о чем не говорит, потому что вице-президент — очень зависимая должность в рамках системы. Когда Байден был вице-президентом, он тоже не был ярким. Это нормально. Если у нее будет необходимость себя проявить, предположим, Байден все-таки уйдет, тогда мы узнаем какую-то другую Камалу Харрис.

    — Исходя из того, что мы видим «на картинке», страной управляет явно не Байден. А может, та же Камала Харрис?

    — Вероятно, она включена в процесс принятия решений, как и во все, что делает администрация, которая решения формирует. Ближайшее окружение президента, его советники делают предложения, обсуждают их, объясняют президенту, почему они хороши, а он потом их просто озвучивает. Это если предположить, что с ним совсем плохо. Хотя мне кажется, в предыдущие годы он в своей команде был активным звеном, но активность будет постепенно снижаться и, соответственно, будет расти у окружения. Пока ключевые фигуры в нем Энтони Блинкен и Джейк Салливан, потому что отвечают за важные направления для США.

    — Кто-то из них мог бы претендовать на лидерство в партии?

    — Они ни на что не претендуют, они просто его подчиненные, которые принимают решения. Те самые активные элементы его команды, которые формируют повестку и претворяют ее в жизнь. Функционеры не становятся президентами.

    — Давайте представим, что Байден скажет: «Я устал, я ухожу». Если не он, то кто? По результатам соцопросов, опубликованных Politico, Камала Харрис и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон могли бы победить Дональда Трампа на предстоящих выборах. Первая — со счетом 42% на 41%, вторая — 43% на 41%. И тот же опрос показывает, что со счетом 42% против 43% Байден уступил бы Трампу.

    — Думаю, что Клинтон возвращать не будут, это гипотетический счет. Она уже один раз проиграла, причем именно Трампу, что для партии важно. Кроме того, она тоже очень сильно в возрасте (1947 года рождения. — Прим. ред.). Партия не просто так держится за Байдена, он-то выиграл у Трампа. Это его основной козырь для электората — он «тот самый чувак», «тот самый старик», который победил Трампа. И он все время говорит, что сделал это один раз, сделает и второй. А что скажет Клинтон: «Я проиграла тогда, а теперь выиграю?»

    — Значит, все-таки Харрис?

    — Пока она самая подходящая фигура, тем более набирает вполне неплохие проценты. Камала Харрис известна на общенациональном уровне, в отличие от предлагаемых губернаторов. Они политики не национального уровня, их нужно раскручивать, а времени уже нет. Если Байден согласится на замену, мне кажется, он выберет Харрис, с ней и партия будет чувствовать себя более уверенно. Хотя, конечно, ее шансы выиграть у Трампа вовсе неочевидны. Потому что она женщина, да еще и не белая. В избирательной гонке-2016 даже белая женщина не смогла победить.

    — Не белая женщина — не противопоказание. Когда Мишель Обаму прочили в кандидаты в президенты от демократов, социологические опросы показывали, что рейтинг у нее неплохой.

    — Она практически сразу заявила, что баллотироваться не будет. А что касается ее рейтинга, то он может быть зеркальным отражением рейтинга мужа.

    — А Харрис — первая темнокожая женщина вице-президент, уже примерившая на себя статус президента, когда Байдену делали операцию и он был под наркозом.

    — Мне кажется, она может оказаться звездой, которая не зажглась. Ее ведь выбрали в вице-президенты с посылом, что это новое поколение партии — женщина, молодая и представитель меньшинства, все срослось. Так себя видит партия, точнее, такой образ она хочет создавать. Для Байдена она была уравновешивающим элементом: он — опыт прошлого, она — образ будущего. Помните, четыре года назад все обсуждали, что, если вдруг с Байденом что-то случится, Харрис станет президентом. Даже были версии по поводу заговора, якобы Байден проведет ее в Белый дом и позже отдаст ей пост. Однако мы видим, ничего такого не произошло, хотя слухи негативно сказываются на кандидате.

    В первые месяцы вице-президентства Харрис ждали, что она себя проявит как яркий политик, но этого не случилось. Более того, именно ее обвинили в провале миграционной политики. Хотя миграционный кризис не может сейчас решить ни один политик в Соединенных Штатах. И тут вдруг оказывается, что может сложиться ситуация, когда никто другой, кроме нее. Партии нужно бы резко подхватиться и показывать ее с хорошей стороны, чего не делалось на протяжении всех четырех лет. Но тут главное — не переборщить, как в прошлый раз, когда все думали, что это делается специально (Байден баллотируется в президенты, Харрис — вице-президент. — Прим. ред.), чтобы передать ей власть.

    — Буквально сразу после дебатов первой кандидатурой на замену Байдену американские СМИ называли губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер. Почему вдруг именно она стала едва ли не номером один?

    — Тому, думаю, есть две причины. В кризисной ситуации в первую очередь смотрят на верхушку партии. Это губернаторы, те, кто участвовал в выборах и как-нибудь себя проявил. Гретхен Уитмер — одна из обоймы, и когда-нибудь она наверняка попробует стать президентом. Возможно, через четыре года. Для демократов то, что она женщина, — важный фактор для гендерного обновления. Популярна в Мичигане и близка по позиции к Байдену. Гретхен Уитмер как бы умеренный политик, который может понравиться и колеблющемуся электорату, не только демократам.

    Кроме женщин-политиков называют губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и Джей Би Притцкера, губернатора Иллинойса, самого богатого губернатора в США. Второй мог бы потоптаться на том же поле, что и Трамп, еще в первую кампанию позиционировавший себя как успешный бизнесмен и богатый человек?

    — Если сравнивать по критерию «бизнес» и «богатство», то да. Но нужно ли демократам показывать именно этот аспект? Не уверена. Им нужно активизироваться на работе с молодым левым электоратом. А это не про богатых. Для лозунгов про социальное равенство и экономическую справедливость Притцкер не подходит.

    — Часто звучит имя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в качестве одного из кандидатов в президенты. Причем раз уж предполагалось, что в 2024–2028 годах остается Байден, то в 2028 году от демократов Ньюсом точно будет баллотироваться. А Камала Харрис отправится вместо него в Калифорнию. Ближайший год, если Байден останется, вероятно, будет его «походом за славой» — в Белый дом.

    — Ньюсома хорошо знают в Калифорнии. Но надо же, чтобы за него проголосовали еще полстраны, а ей он неизвестен. Поэтому я думаю, что сейчас он не проходной, а что будет через 4 года, бесполезно гадать. Но то, что кандидатом станет кто-то из названной нами «обоймы», — факт. Просто потому что это логика, в которой работает система: политик доходит до уровня губернатора и с губернаторского поста он может претендовать на то, чтобы выйти на национальный уровень. Если сейчас вот в этой байденовской слабости кто-то из потенциальных кандидатов пропиарится, покажет себя, получит плюс через четыре года, потому что о них уже услышат. Другое дело, что за четыре года могут опять забыть. В любом случае это преждевременный разговор. Представьте, выиграет Байден, потом Камала Харрис из вице-президента перейдет в статус президента, а в 2028 году проявит себя и переизберется еще на четыре года.

    — Для этого еще надо у Трампа выиграть выборы.

    — Более того, нужно дожить хотя бы до Национального конвента. Там многое прояснится.

    Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

    Фото: Evan Vucci/AP/TASS

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    Комментарии 5

    почти бросил..)11 Июл 2024 в 18:45
    Если не Байден, то.. - Джо!..)
    +0−0
    Су Люк Ын11 Июл 2024 в 18:16
    добрая для таких как Мы новость!
    +1−1
    iayaaz11 Июл 2024 в 17:57
    гигантская клизма vs сэндвич с продуктом отхода человеческой жизнедеятельности коричневого цвета...
    +1−2
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