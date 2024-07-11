Если не Байден, то кто? Почему для демократов невозможен альтернативный кандидат в президенты США

Фото: Evan Vucci/AP/TASS Поделиться Поделиться





Кандидату в президенты Джо Байдену приходится противостоять своим и чужим: сопернику — республиканцу Дональду Трампу и внезапно прозревшим однопартийцам-демократам, обнаружившим, что лидер вовсе не в том состоянии, в каком хотелось бы. Почему это произошло и заменит ли демпартия Байдена практически накануне голосования, «Фонтанка» спросила у старшего научного сотрудника сектора внешней и внутренней политики США Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктории Журавлёвой.



Фото: ИМЭМО РАН Поделиться Поделиться





— Виктория Юрьевна, в США разгоняется мнение, что дебаты Байдена и Трампа, состоявшиеся в эфире CNN в ночь на 28 июня, — спланированная акция по дискредитации Джо Байдена. Почему все делают вид, будто только что заметили его плачевное состояние?



— Не думаю, что был план. Скорее, сработал классический эффект картинки, на которой видно, что один пожилой человек разговаривает с другим, тоже не мальчиком. Когда эти два образа оказались рядом, неожиданно стало очень заметно, что Байден сильно-сильно старше. Условно, вы кладете рядом фрукт, который давно лежит в холодильнике и кажется вполне нормальным, рядом со свежим. И понимаете, что разница существенная, давнишний фрукт и есть не хочется. Тут похожий фокус с совмещением на одной картинке двух вроде по-разному пожилых людей. То казалось, что 81 год — почтенный возраст для человека, но он же выполняет свои обязанности. Ан нет, это прям ужасно-преужасно. Поэтому паника: «Что же мы теперь будем делать? Ему ведь вот такому надо победить другого, бодрого».



— Первая леди США Джилл Байден продолжает заявлять, что она полностью поддерживает кампанию по переизбранию своего мужа, демократические ястребы — Клинтоны, Обама — за него. Они вот что, бессердечные такие? Им все равно, какое состояние здоровья у 81-летнего человека?



— Я тоже пыталась понять, что это значит. Внимательно слушала его, и складывается ощущение, что Байден упорно считает себя единственной надеждой партии и его нельзя заменить. А жена, она же первая леди, — ближайший человек, который просто транслирует настроения своего мужа, понимает, что для него другого пути нет. А окружение — Обама, Клинтоны — после дебатов, кстати, были гораздо более сдержанными, чем обычно. Очевидно, они тоже увидели картинку и впечатлились, но не могут не поддержать Байдена. Одно дело, когда отдельные сенаторы публично заявляют о том, что партия в опасности и Байдену нужна альтернатива. Другое — Обамы и Клинтоны, формирующие позицию истеблишмента. Они сказали: «Мы с тобой». И это официальная позиция партии. Пока она такая.



— Есть мнение, что для демократов Байден не просто пожилой мужчина, баллотирующийся в президенты. А человек, который работал 50 лет в конструкции под названием «американское государство» на то, чтобы занять президентское кресло, не нарушал установленные правила. В партии считают, что поддерживают не столько собственно Байдена, сколько систему. И в глобальном смысле его уход из президентской гонки — нечто большее, чем смена кандидата.

— Согласна, Байден — олицетворение системы. А система именно в том состоянии, в каком находится Байден. То есть это показатель системного кризиса, когда на первую должность страны баллотируется человек, которому сложно уже и ходить, и говорить. И то, что от соперников баллотируется чуть менее молодой кандидат, которому все это пока несложно, и неизвестно, что будет с ним через 4 года.

Поддержка демпартией Байдена — вопрос равновесия системы. Все ходы, предлагаемые с конца июня и озвучиваемые журналистами, сложные. Если бы решение о его замене было принято в декабре прошлого года, например, то не было бы никакой проблемы. Поставили бы другого кандидата или нескольких, провели бы праймериз и проводили бы избирательную кампанию по обычной схеме.



А сейчас по факту демократы стоят перед дилеммой: менять надо, но на кого? Национальный конвент пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. К этому времени нужно успеть зарегистрировать своего кандидата во всех штатах, иначе он просто не появится там в бюллетене. При этом еще и половина страны контролируется Республиканской партией, которая, конечно же, будет ставить палки в колеса. Им-то как раз другой кандидат от демократов не нужен, они уже все знают про Байдена, знают, как с ним бороться. Так что замена, во-первых, технически сложно выполнимая задача. Во-вторых, надо, чтобы Байден сам согласился уйти. На Национальном конвенте он должен сказать: «Я все-таки хочу уйти, все мои делегаты, проголосовавшие за меня, голосуйте, пожалуйста, вот за этого человека, он — как я». Все другие сценарии могут рассматриваться как революция в партии. Переворот. Такого в истории Соединенных Штатов пока не было.



Поэтому Байден сейчас — единственный, наверное, кандидат. Да, они с ним могут проиграть. Да, все печально выглядит с точки зрения имиджа партии. Но она фактически загнана в угол. Он превратил демократов в партию заложников, и она вынуждена играть по его правилам, других нет.

— Одно дело однопартийцы, другое — спонсоры кампании. А они тоже ропщут. Что, если доноры откажутся от финансирования Байдена? Он-то уже сказал, что его не волнует, что думают миллионеры.

— Американская избирательная система предполагает финансирование смешанного характера, в том смысле, что в ней есть очень большая доля бизнеса. И это еще один из ответов на вопрос, почему истеблишмент поддержал Байдена: пока они демонстрируют единство и поддержку этому кандидату, традиционные для демократической партии доноры никуда не денутся.



— Допустим, Байден участвует в выборах, выигрывает, но чем старше человек, тем хуже здоровье. Хоть он и грозится президентствовать до 2028 года, велик риск оказаться недееспособным до истечения срока полномочий президентства. Тогда назначаются досрочные выборы президента или его обязанности исполняет вице-президент?



— В Конституции США прописано, что вице-президент выполняет обязанности главы государства до истечения срока его полномочий. Традиционно переизбранный на второй срок президент не меняет своего вице.

— Американские СМИ пишут, что на ее место следует поставить Барака Обаму.

— Много чего пишут. Барак Обама, конечно же, не пойдет в Белый дом. Был там президентом, а теперь вице-президент? Нет. Разговоры связаны с тем, что Камалу опасаются, потому что она себя за четыре года не проявила как человек, которому точно можно доверить президентство. Она обычный такой вице-президент, который остается за спиной лидера страны. Плюс она не сильно популярна. Хотя, на мой взгляд, все это ни о чем не говорит, потому что вице-президент — очень зависимая должность в рамках системы. Когда Байден был вице-президентом, он тоже не был ярким. Это нормально. Если у нее будет необходимость себя проявить, предположим, Байден все-таки уйдет, тогда мы узнаем какую-то другую Камалу Харрис.



— Исходя из того, что мы видим «на картинке», страной управляет явно не Байден. А может, та же Камала Харрис?

— Вероятно, она включена в процесс принятия решений, как и во все, что делает администрация, которая решения формирует. Ближайшее окружение президента, его советники делают предложения, обсуждают их, объясняют президенту, почему они хороши, а он потом их просто озвучивает. Это если предположить, что с ним совсем плохо. Хотя мне кажется, в предыдущие годы он в своей команде был активным звеном, но активность будет постепенно снижаться и, соответственно, будет расти у окружения. Пока ключевые фигуры в нем Энтони Блинкен и Джейк Салливан, потому что отвечают за важные направления для США.

— Кто-то из них мог бы претендовать на лидерство в партии?

— Они ни на что не претендуют, они просто его подчиненные, которые принимают решения. Те самые активные элементы его команды, которые формируют повестку и претворяют ее в жизнь. Функционеры не становятся президентами.



— Давайте представим, что Байден скажет: «Я устал, я ухожу». Если не он, то кто? По результатам соцопросов, опубликованных Politico, Камала Харрис и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон могли бы победить Дональда Трампа на предстоящих выборах. Первая — со счетом 42% на 41%, вторая — 43% на 41%. И тот же опрос показывает, что со счетом 42% против 43% Байден уступил бы Трампу.



— Думаю, что Клинтон возвращать не будут, это гипотетический счет. Она уже один раз проиграла, причем именно Трампу, что для партии важно. Кроме того, она тоже очень сильно в возрасте (1947 года рождения. — Прим. ред.). Партия не просто так держится за Байдена, он-то выиграл у Трампа. Это его основной козырь для электората — он «тот самый чувак», «тот самый старик», который победил Трампа. И он все время говорит, что сделал это один раз, сделает и второй. А что скажет Клинтон: «Я проиграла тогда, а теперь выиграю?»



— Значит, все-таки Харрис?

— Пока она самая подходящая фигура, тем более набирает вполне неплохие проценты. Камала Харрис известна на общенациональном уровне, в отличие от предлагаемых губернаторов. Они политики не национального уровня, их нужно раскручивать, а времени уже нет. Если Байден согласится на замену, мне кажется, он выберет Харрис, с ней и партия будет чувствовать себя более уверенно. Хотя, конечно, ее шансы выиграть у Трампа вовсе неочевидны. Потому что она женщина, да еще и не белая. В избирательной гонке-2016 даже белая женщина не смогла победить. — Не белая женщина — не противопоказание. Когда Мишель Обаму прочили в кандидаты в президенты от демократов, социологические опросы показывали, что рейтинг у нее неплохой.

— Она практически сразу заявила, что баллотироваться не будет. А что касается ее рейтинга, то он может быть зеркальным отражением рейтинга мужа.



— А Харрис — первая темнокожая женщина вице-президент, уже примерившая на себя статус президента, когда Байдену делали операцию и он был под наркозом.

— Мне кажется, она может оказаться звездой, которая не зажглась. Ее ведь выбрали в вице-президенты с посылом, что это новое поколение партии — женщина, молодая и представитель меньшинства, все срослось. Так себя видит партия, точнее, такой образ она хочет создавать. Для Байдена она была уравновешивающим элементом: он — опыт прошлого, она — образ будущего. Помните, четыре года назад все обсуждали, что, если вдруг с Байденом что-то случится, Харрис станет президентом. Даже были версии по поводу заговора, якобы Байден проведет ее в Белый дом и позже отдаст ей пост. Однако мы видим, ничего такого не произошло, хотя слухи негативно сказываются на кандидате.



В первые месяцы вице-президентства Харрис ждали, что она себя проявит как яркий политик, но этого не случилось. Более того, именно ее обвинили в провале миграционной политики. Хотя миграционный кризис не может сейчас решить ни один политик в Соединенных Штатах. И тут вдруг оказывается, что может сложиться ситуация, когда никто другой, кроме нее. Партии нужно бы резко подхватиться и показывать ее с хорошей стороны, чего не делалось на протяжении всех четырех лет. Но тут главное — не переборщить, как в прошлый раз, когда все думали, что это делается специально (Байден баллотируется в президенты, Харрис — вице-президент. — Прим. ред.), чтобы передать ей власть.

— Буквально сразу после дебатов первой кандидатурой на замену Байдену американские СМИ называли губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер. Почему вдруг именно она стала едва ли не номером один?



— Тому, думаю, есть две причины. В кризисной ситуации в первую очередь смотрят на верхушку партии. Это губернаторы, те, кто участвовал в выборах и как-нибудь себя проявил. Гретхен Уитмер — одна из обоймы, и когда-нибудь она наверняка попробует стать президентом. Возможно, через четыре года. Для демократов то, что она женщина, — важный фактор для гендерного обновления. Популярна в Мичигане и близка по позиции к Байдену. Гретхен Уитмер как бы умеренный политик, который может понравиться и колеблющемуся электорату, не только демократам.

— Кроме женщин-политиков называют губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и Джей Би Притцкера, губернатора Иллинойса, самого богатого губернатора в США. Второй мог бы потоптаться на том же поле, что и Трамп, еще в первую кампанию позиционировавший себя как успешный бизнесмен и богатый человек?



— Если сравнивать по критерию «бизнес» и «богатство», то да. Но нужно ли демократам показывать именно этот аспект? Не уверена. Им нужно активизироваться на работе с молодым левым электоратом. А это не про богатых. Для лозунгов про социальное равенство и экономическую справедливость Притцкер не подходит.



— Часто звучит имя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в качестве одного из кандидатов в президенты. Причем раз уж предполагалось, что в 2024–2028 годах остается Байден, то в 2028 году от демократов Ньюсом точно будет баллотироваться. А Камала Харрис отправится вместо него в Калифорнию. Ближайший год, если Байден останется, вероятно, будет его «походом за славой» — в Белый дом.



— Ньюсома хорошо знают в Калифорнии. Но надо же, чтобы за него проголосовали еще полстраны, а ей он неизвестен. Поэтому я думаю, что сейчас он не проходной, а что будет через 4 года, бесполезно гадать. Но то, что кандидатом станет кто-то из названной нами «обоймы», — факт. Просто потому что это логика, в которой работает система: политик доходит до уровня губернатора и с губернаторского поста он может претендовать на то, чтобы выйти на национальный уровень. Если сейчас вот в этой байденовской слабости кто-то из потенциальных кандидатов пропиарится, покажет себя, получит плюс через четыре года, потому что о них уже услышат. Другое дело, что за четыре года могут опять забыть. В любом случае это преждевременный разговор. Представьте, выиграет Байден, потом Камала Харрис из вице-президента перейдет в статус президента, а в 2028 году проявит себя и переизберется еще на четыре года.



— Для этого еще надо у Трампа выиграть выборы.

— Более того, нужно дожить хотя бы до Национального конвента. Там многое прояснится.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

