Стрелявший в Трампа человек ликвидирован. Байден выступил с заявлением

Человек, предположительно стрелявший в Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании, убит. Это не единственная жертва.





О том, что стрелок ликвидирован, сообщил 14 июля Washington Post. По данным CNN, он был на крыше здания рядом с местом проведения с митинга. В СМИ с соцсетях тиражируют видео, на котором, предположительно, тело стрелявшего. По данным AP, которое ссылается на окружного прокурора округа Батлер, убит еще один участник митинга. Дело расследуется как покушение на убийство.

