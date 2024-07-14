Стрелявший в Трампа человек ликвидирован. Байден выступил с заявлением

Человек, предположительно стрелявший в Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании, убит. Это не единственная жертва.
О том, что стрелок ликвидирован, сообщил 14 июля Washington Post. По данным CNN, он был на крыше здания рядом с местом проведения с митинга. В СМИ с соцсетях тиражируют видео, на котором, предположительно, тело стрелявшего. По данным AP, которое ссылается на окружного прокурора округа Батлер, убит еще один участник митинга. Дело расследуется как покушение на убийство.
Сын Дональда Трампа, получившего ранения, сообщил. что его отец в хорошем расположении духа.
Соперник Трампа на выбора — действующий президент США Джозеф Байден выступил с заявлением, в котором осудил произошедшее и сообщил, что в Америке нет места такому насилию. На вопрос, считает ли он случившееся покушением, Байден ответили, что у него есть мнение, но недостаточно фактов, ч он рассчитывает связаться с Трампом. AP пишет со ссылкой на официального представителя предвыборного штаба Байдена, что тот приостанавливает телевизионную рекламу и рассылку сообщений сторонникам.
Стрельба произошла на предвыборном республиканском митинге в Пенсильвании. Трамп схватился за ухо, после чего его увели со сцены охранники.