Трамп провел первый митинг на улице после покушения. Политик выступал за пуленепробиваемым стеклом

Бывший президент США и нынешний кандидат в президенты Дональд Трамп провел первый митинг на открытом воздухе после покушения на его жизнь в Пенсильвании. Политик выступал за пуленепробиваемым ограждением. Об этом 22 августа , сообщает The Associated Press.



Митинг состоялся 22 августа в городе Эшборо между ангарами Музея авиации Северной Каролины. Собрание было посвящено национальной безопасности, и оно стало первым мероприятием на открытом воздухе, в котором принял участие Дональд Трамп после покушения на его жизнь в июле.