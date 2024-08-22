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    Трамп провел первый митинг на улице после покушения. Политик выступал за пуленепробиваемым стеклом

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    Бывший президент США и нынешний кандидат в президенты Дональд Трамп провел первый митинг на открытом воздухе после покушения на его жизнь в Пенсильвании. Политик выступал за пуленепробиваемым ограждением. Об этом 22 августа, сообщает The Associated Press.

    Митинг состоялся 22 августа в городе Эшборо между ангарами Музея авиации Северной Каролины. Собрание было посвящено национальной безопасности, и оно стало первым мероприятием на открытом воздухе, в котором принял участие Дональд Трамп после покушения на его жизнь в июле.

    Фото: Chuck Burton / AP / TASS
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    Во время выступления кандидат в президенты находился за пуленепробиваемым стеклом, которое защищало политика на трибуне. При этом на сцене также присутствовала группа сотрудников правоохранительных органов.

    Как пишет Fox News, во время выступления Трамп вышел из-за стекла, чтобы помочь пожаловавшемуся на самочувствие человеку.

    В своей речи в Эшборо Дональд Трамп высказался о действующем президенте США. Политик обвинил Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в провальном выводе войск из Афганистана, а также в напряженной обстановке на Украине и на Ближнем Востоке.

    Помимо этого, Дональд Трамп прокомментировал выступление Барака Обамы на Национальном съезде Демократической партии, который состоялся накануне, 21 августа. Политик заявил, что Обама перешел на личности в своем выступлении, и назвал его комментарии «отвратительными».

    Покушение на Дональда Трампа совершили 13 июля во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании. В политика стреляли с крыши здания, расположенного рядом с местом проведения митинга. Как итог — стрелок задел пулей правое ухо Трампа. Один участник митинга погиб, двое были тяжело ранены. Известно, что человека, совершившего покушение на политика, убили.

    Фото: Chuck Burton / AP / TASS

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