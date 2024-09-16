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Происшествия Newsweek: обвиняемый в покушении на Трампа был на Украине и набирал туда добровольцев

Newsweek: обвиняемый в покушении на Трампа был на Украине и набирал туда добровольцев

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Мужчина, задержанный после предполагаемой попытки покушения на Дональда Трампа, — 58-летний Райан Уэсли Раут, — как пишут СМИ, бывал на Украине и имеет активную позицию относительно украинского конфликта. Сейчас он находится под стражей.

Как сообщает 16 сентября Newsweek, в СМИ есть несколько интервью с ним. В июне 2022 года он рассказывал Newsweek Romania, что набирает добровольцев в Международный легион обороны Украины. «Для меня многие другие конфликты серые, но этот конфликт определенно черно-белый», — сказал тогда Раут. По данным The New York Times, в 2022 году он провел на Украине несколько месяцев. Также он сообщил о своих усилиях по вербовке афганских солдат, бежавших от Талибана*, для отправки на Украину. В отчете Semafor, опубликованном 10 марта 2023 года, Роут упоминается как руководитель Международного волонтерского центра на Украине — частной организации, которая работает над «расширением прав и возможностей добровольцев» и «усилением распределения гуманитарной помощи по всей Украине».

Аналитик CNN отмечает, что аккаунты Роута в социальных сетях посвящены его участию в украинском конфликте, включая предполагаемые усилия по вербовке солдат.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп открыто говорил о своем скептицизме по вопросам предоставления оружия Украине и побуждал своих однопартийцев блокировать необходимое для этого финансирование. Во время недавних дебатов с Камалой Харрис его прямо спросили: «Вы хотите, чтобы Украина выиграла эту войну?» Он не сказал: «Да». Отвечая на вопрос, нужна ли Вашингтону победа Киева, он сказал, что в интересах США достичь соглашения и положить конец военному конфликту.

В воскресенье, 15 сентября, когда Трамп играл в гольф на своем поле в Уэст-Палм-Бич во Флориде, агент Секретной службы заметил ствол винтовки, торчащий из кустов. Мужчину удалось задержать благодаря свидетелю, Трамп не пострадал.

Это второе покушение на Трампа чуть больше чем за два месяца. Первое покушение было совершено 13 июля во время предвыборного митинга. В политика стреляли с крыши соседнего здания, пуля задела его ухо. Один участник митинга погиб, двое были тяжело ранены. Предполагаемого стрелка ликвидировали.

* Террористическая организация запрещена в РФ.

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Покушение на Трампа Дональд Трамп
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Комментарии
15
Entrenador2005
16 сентября 2024, 12:26
Нас хотят убедить в том , что "Наш Трамп - враг Украины". Выцепляем из потока зарубежных новостей подходящие и формируем картину мира. На самом Трамп делает то, что ему выгодно, чтобы вернуть себе кресло президента и после своей победы на выборах может поменять риторику и фактические решения на противоположные.
Заливщик голосовых планок
16 сентября 2024, 11:44
Трампнаш! Тем более, выступает в хрустальном кубе. Как Владимир Владимирович! :)
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