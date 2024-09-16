Что известно о втором предполагаемом покушении на Трампа

По данным агентства , инцидент произошел в воскресенье около 13:30 по местному времени. Трамп играл в гольф на своем поле в Уэст-Палм-Бич, когда агент Секретной службы США заметил ствол винтовки, торчащий из кустов, метрах в 400 от Трампа. Агент открыл огонь по вооруженному человеку. Он произвел не менее четырех выстрелов, но мужчине удалось скрыться на черном «Ниссане». В это время другие агенты бросили к Трампу и прикрыли его. Он не пострадал. По словам источника, после инцидента Трамп был благополучно доставлен в свой частный клуб Mar-a-Lago.

ФБР признало инцидент во Флориде попыткой покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает 16 сентября ABC .

Задержать подозреваемого удалось благодаря свидетелю, который увидел отъезжающий «Ниссан», сфотографировал его и предоставил снимок сотрудникам правоохранительных органов. Машину перехватили на автомагистрали примерно в 72 километрах к северу от места ЧП. На месте нашли два рюкзака, экшен-камеру GoPro и автомат АК-47 с оптическим прицелом.

Прокурор округа сказал, что обвинения в покушении на убийство могут быть рассмотрены даже в том случае, если обвиняемый не произвел ни одного выстрела.

Трамп на своей платформе Truth Social опубликовал сообщение с благодарностью агентам Секретной службы и полицейским Флориды.

В электронном письме сторонникам он написал: «Рядом со мной были слышны выстрелы, но прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это первыми: я в безопасности и здоров!»

Соперница Дональда Трампа Камала Харрис заявила, что она «глубоко встревожена» произошедшим и «благодарна» за то, что бывший президент в безопасности.

