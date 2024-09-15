New York Post: Агент Секретной службы стрелял по человеку с оружием недалеко от Трампа

Огонь по вооруженному человеку, который находился недалеко от кандидата в президенты США Дональда Трампа, открыла Секретная служба. Об этом 15 сентября пишет газета The New York Post со ссылкой на источники.



Издание утверждает, что подозрительный человек привлек внимание сотрудника Секретной службы у клуба в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где кандидат от Республиканской партии играл в гольф. После того, как у человека в руках заметили похожий на оружие предмет, агент службы начал стрелять. Подозреваемого задержала полиция. Подробности о его личности пока не приводятся.

