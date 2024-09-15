New York Post: Агент Секретной службы стрелял по человеку с оружием недалеко от Трампа

Огонь по вооруженному человеку, который находился недалеко от кандидата в президенты США Дональда Трампа, открыла Секретная служба. Об этом 15 сентября пишет газета The New York Post со ссылкой на источники.
Издание утверждает, что подозрительный человек привлек внимание сотрудника Секретной службы у клуба в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где кандидат от Республиканской партии играл в гольф. После того, как у человека в руках заметили похожий на оружие предмет, агент службы начал стрелять. Подозреваемого задержала полиция. Подробности о его личности пока не приводятся.
Первоначально сообщалось о перестрелке рядом с клубом в «непосредственной близости» от Трампа. По последней информации, единственным стрелявшим был агент Секретной службы.
Телекомпания CNN со ссылкой на источники утверждает, что власти США допускают версию, согласно которой Трамп мог стать целью покушения. Об этом же в социальной сети написала член Конгресса Марджори Тейлор Грин. Сын политика Дональд Трамп-младший сообщил, что в кустах якобы был обнаружен автомат АК-47.
Покушение на Дональда Трампа совершили 13 июля во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании. В политика стреляли с крыши здания, расположенного рядом с местом проведения митинга. Как итог — стрелок задел пулей правое ухо Трампа. Один участник митинга погиб, двое были тяжело ранены. Известно, что человека, совершившего покушение на политика, убили.
Первый митинг на открытом воздухе после покушения Трамп провел 22 августа. Политик выступал за пуленепробиваемым ограждением.