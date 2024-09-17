Трамп не планировал посещать гольф-клуб, а подозреваемый в покушении на него — не стрелял. Новое заявление от Секретной службы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не планировал посещать гольф-клуб, а подозреваемый в покушении на него — не стрелял. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу. Его слова передает издание The Guardian.



В Секретной службе считают, что подозреваемый в покушении на Трампа, 58-летний Райан Уэсли Раут, не мог стрелять в политика или увидеть его до этого на поле для гольфа.



«Он не стрелял в наших агентов, <...> [Трамп] был вне поле зрения стрелка», — сказал Рональд Роу.

