Трамп не планировал посещать гольф-клуб, а подозреваемый в покушении на него — не стрелял. Новое заявление от Секретной службы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не планировал посещать гольф-клуб, а подозреваемый в покушении на него — не стрелял. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу. Его слова передает издание The Guardian.
В Секретной службе считают, что подозреваемый в покушении на Трампа, 58-летний Райан Уэсли Раут, не мог стрелять в политика или увидеть его до этого на поле для гольфа.
«Он не стрелял в наших агентов, <...> [Трамп] был вне поле зрения стрелка», — сказал Рональд Роу.
Помимо этого, сотрудник Секретной службы сказал, что в планах Трампа не было посещение гольф-клуба в прошедшее воскресенье, когда случилась попытка покушения. На данный момент у службы нет информации о том, откуда Раут мог узнать местонахождение бывшего американского лидера.
Повторная попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошла 15 сентября, когда он играл в гольф на своем поле в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Сначала СМИ писали, что стрелявших было двое, и они целились друг в друга, а не в Трампа.
Однако позже некоторые американские СМИ пришли к тому, что целью покушения всё же был кандидат в президенты США. 16 сентября суд предъявил обвинение подозреваемому Райану Уэсли Рауту в покушении на убийство. Мужчина обвиняется по двум пунктам — хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. Сам Дональд Трамп считает, что к произошедшему могли приложить руку президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.