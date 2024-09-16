Трамп: Байден и Харрис своей «риторикой» повлияли на подозреваемого в покушении

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис могли повлиять своей «риторикой» на подозреваемого в покушении на кандидата в президенты Америки Дональда Трампа. Последний заявил об этом в интервью телеканалу Fox News.

«Он [подозреваемый в покушении] поверил риторике Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ней», — считает Трамп. Помимо этого кандидат в президенты назвал Байдена и Харрис «людьми, которые хотят уничтожить нашу страну [США]. Также, по мнению Трампа, они представляют реальную угрозу и являются «врагом изнутри».

Телекомпания CNN передает, что подозреваемому Райану Уэсли Руту американский суд предъявил обвинение в покушении на Трампа. Мужчина обвиняется по двум пунктам — хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. По данным CNN, слушание по вопросу содержания под стражей назначено на 23 сентября.

Покушение произошло 15 сентября, когда Трамп играл в гольф на своем поле в Уэст-Палм-Бич во Флориде, агент Секретной службы заметил ствол винтовки, торчащий из кустов. Мужчину удалось задержать благодаря свидетелю, Трамп не пострадал. По данным WSJ, прошлое подозреваемого связано с полицией. По данным CNN, 58-летний Райан Уэсли Раут — владелец небольшой строительной компании на Гавайях. Также проходили сообщения о том, что Раут ранее связывался с представителями интернационального легиона Украины.