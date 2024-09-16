Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

вос.

 772мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,14
EUR 101,28
30 тысяч за диплом
Зачем нам Мексика
(От)Личный Петербург — 2024
Заблуилась в лесу, ела ягоды
Маткапитал не работает?
Погода на неделю: осень близко
Второе покушение на Трампа
Борьба с вейпами
Насколько подорожают авто
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Трамп: Байден и Харрис своей «риторикой» повлияли на подозреваемого в покушении

Трамп: Байден и Харрис своей «риторикой» повлияли на подозреваемого в покушении

833
2 комментария

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис могли повлиять своей «риторикой» на подозреваемого в покушении на кандидата в президенты Америки Дональда Трампа. Последний заявил об этом в интервью телеканалу Fox News.

«Он [подозреваемый в покушении] поверил риторике Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ней», — считает Трамп. Помимо этого кандидат в президенты назвал Байдена и Харрис «людьми, которые хотят уничтожить нашу страну [США]. Также, по мнению Трампа, они представляют реальную угрозу и являются «врагом изнутри».

Телекомпания CNN передает, что подозреваемому Райану Уэсли Руту американский суд предъявил обвинение в покушении на Трампа. Мужчина обвиняется по двум пунктам — хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. По данным CNN, слушание по вопросу содержания под стражей назначено на 23 сентября.

Покушение произошло 15 сентября, когда Трамп играл в гольф на своем поле в Уэст-Палм-Бич во Флориде, агент Секретной службы заметил ствол винтовки, торчащий из кустов. Мужчину удалось задержать благодаря свидетелю, Трамп не пострадал. По данным WSJ, прошлое подозреваемого связано с полицией. По данным CNN, 58-летний Райан Уэсли Раут — владелец небольшой строительной компании на Гавайях. Также проходили сообщения о том, что Раут ранее связывался с представителями интернационального легиона Украины.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Rostik37
16 сентября 2024, 19:22
Да! Цирк без коней!))
265902103
16 сентября 2024, 19:25
Конечно они виноваты а не он своей риторикой.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
Новости компаний
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
Новости компаний
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Беспроцентная рассрочка в сентябре от ЛСР
13 сентября, 15:10
Стартовали продажи видовых квартир в элитном жилом комплексе Grand View
13 сентября, 15:00
Сестрорецкий курорт обновил мобильный интернет
13 сентября, 14:35